ЦСКА начал подготовку к новому сезону

ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20. В тренировочном занятии не принимали участие игроки, получившие отдых после матчей национальных команд.
По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев. Также продолжает восстановление Алан Дзагоев. К тренировкам привлечены Илья Востриков и Данил Янов из молодежной команды «армейцев».
Первый сбор команда проведет в Ватутинках, а 25 июня отправится в Австрию.
#сборыЦСКА в Ватутинках начались! https://t.co/R8jx6s9H4R pic.twitter.com/ZS4nI9ha9Z— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 15 июня 2019 г.