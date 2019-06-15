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ЦСКА начал подготовку к новому сезону

сегодня, 21:12

ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20. В тренировочном занятии не принимали участие игроки, получившие отдых после матчей национальных команд.

По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев. Также продолжает восстановление Алан Дзагоев. К тренировкам привлечены Илья Востриков и Данил Янов из молодежной команды «армейцев».

Первый сбор команда проведет в Ватутинках, а 25 июня отправится в ​Австрию.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   40 / 721
сегодня в 21:18
Хорошей подготовки и без травм, нам нужны серьёзные сильные соперники с которыми интересно играть в футбол и интересно его смотреть!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   14 / 721
сегодня в 21:14
Сено коням с лета заготавливают, всё правильно, самое время трудиться.
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