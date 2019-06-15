ЦСКА начал подготовку к новому сезону

сегодня, 21:12

ЦСКА в Ватутинках начал подготовку к сезону-2019/20. В тренировочном занятии не принимали участие игроки, получившие отдых после матчей национальных команд.

По индивидуальной программе работал получивший повреждение в матче молодежной сборной Игорь Дивеев. Также продолжает восстановление Алан Дзагоев. К тренировкам привлечены Илья Востриков и Данил Янов из молодежной команды «армейцев».

Первый сбор команда проведет в Ватутинках, а 25 июня отправится в ​Австрию.