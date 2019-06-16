«Боруссия» договорилась о возвращении Хуммельса за 20 млн евро

сегодня, 11:15

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» согласовали трансфер защитника мюнхенцев .

Сумма сделки составит 20 млн евро, однако с учетом бонусов эта цифра может возрасти до 30 млн. Зарплата Хуммельса уменьшится и составит 10 млн евро в год.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач тоже дал согласие на переход, а сам игрок в целом с позитивом смотрит на возвращение в Дортмунд.

30-летний Хуммельс является воспитанником «Баварии». В Мюнхене игрок и начал свою профессиональную карьеру, однако с 2008-го по 2016 год защищал цвета «Боруссии». После этого был куплен «Баварией».