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«Боруссия» договорилась о возвращении Хуммельса за 20 млн евро

сегодня, 11:15

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» согласовали трансфер защитника мюнхенцев Матса Хуммельса.

Сумма сделки составит 20 млн евро, однако с учетом бонусов эта цифра может возрасти до 30 млн. Зарплата Хуммельса уменьшится и составит 10 млн евро в год.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач тоже дал согласие на переход, а сам игрок в целом с позитивом смотрит на возвращение в Дортмунд.

30-летний Хуммельс является воспитанником «Баварии». В Мюнхене игрок и начал свою профессиональную карьеру, однако с 2008-го по 2016 год защищал цвета «Боруссии». После этого был куплен «Баварией».

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BagioR
BagioR
   206 / 746
сегодня в 11:45
Скоро поляк назад побежит
Carradona
Carradona
   203 / 746
сегодня в 11:39
Туда- сюда - обратно, тебе и мне приятно))
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