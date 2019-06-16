«Зенит» вновь претендует на Баделя

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель хочет покинуть римский клуб.
Хорват хочет получать большего игрового времени, однако тренерский штаб римлян предпочитает ему хабвека Лукаса Лейву. На 30-летнего Баделя претендуют «Бордо», «Фенербахче» и «Зенит».
В минувшем сезоне Бадель забил 1 гол в 23 матчах Серии А.
Стоит отметить, что «Зенит» следит за этим футболистом уже 2 года.
А теперь - нос к верху....в "Зените" одни пенсы....)))
Противно читать..
Игнашевич,Березуцкие,Набабкины,Понтусы на 4-м десятке в состае плюс Широков предпенсионный - это благо.......
Анюков и Жирков в составе - это зло...
Двухстандартники.....
А теперь - нос к верху....в "Зените" одни пенсы....)))
Противно читать..
Игнашевич,Березуцкие,Набабкины,Понтусы на 4-м десятке в состае плюс Широков предпенсионный - это благо.......
Анюков и Жирков в составе - это зло...
Двухстандартники.....