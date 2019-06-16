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«Зенит» вновь претендует на Баделя

сегодня, 11:06

Полузащитник «Лацио» Милан Бадель хочет покинуть римский клуб.

Хорват хочет получать большего игрового времени, однако тренерский штаб римлян предпочитает ему хабвека Лукаса Лейву. На 30-летнего Баделя претендуют «Бордо», «Фенербахче» и «Зенит».

В минувшем сезоне Бадель забил 1 гол в 23 матчах Серии А.

Стоит отметить, что «Зенит» следит за этим футболистом уже 2 года.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
сегодня в 12:27
Игрок хороший, но староват.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   5 / 746
сегодня в 11:58
"Некоторые" здесь "армейские" быстро переобулись......набрав состав молодой.....и забыв как сами ещё полтора сезона назад играли составом в котором почти все игроки были старше тренера..)))
А теперь - нос к верху....в "Зените" одни пенсы....)))
Противно читать..
Игнашевич,Березуцкие,Набабкины,Понтусы на 4-м десятке в состае плюс Широков предпенсионный - это благо.......
Анюков и Жирков в составе - это зло...
Двухстандартники.....
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Игорь Солнцев
   95 / 746
сегодня в 11:37
А разве не в Зените основное старье в РПЛ? Жирков, Анюков, Иванович, Маркизио, да и юнец Дзюба молодёжь хоть куда
FILL3286
FILL3286
   98 / 746
сегодня в 11:36
еще и пару паредасов с забалотным и точно бакланы до полу финала ЛЧ ДОЙДУТ((!! ХАХА ХАХА
Морозовский
Морозовский
   2 / 746
сегодня в 11:27
Ещё одного 30на отыскали! 30чим паром "зеня" газует в ЛЧ!!!
FILL3286
FILL3286
   98 / 746
сегодня в 11:22
верим____
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 746
сегодня в 11:13
Тарасовская утка. Это к свиньям аккурат. Даже обсуждать эту новость не буду. Гыгыгы
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   72 / 746
сегодня в 11:12
Желудков на ж последние волосы рвет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 746
сегодня в 11:08
рано,в 32
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   358 / 746
сегодня в 11:07
Вранье, он старый, это только в спартак.
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