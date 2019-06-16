«Зенит» вновь претендует на Баделя

сегодня, 11:06

Полузащитник «Лацио» хочет покинуть римский клуб.

Хорват хочет получать большего игрового времени, однако тренерский штаб римлян предпочитает ему хабвека Лукаса Лейву. На 30-летнего Баделя претендуют «Бордо», «Фенербахче» и «Зенит».

В минувшем сезоне Бадель забил 1 гол в 23 матчах Серии А.

Стоит отметить, что «Зенит» следит за этим футболистом уже 2 года.