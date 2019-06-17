Алвес по-прежнему мечтает сыграть на ЧМ-2022

Защитник ПСЖ и сборной Бразилии по-прежнему рассчитывает сыграть на ЧМ -2022, когда ему будет 39 лет.

Чемпионат мира-2022 - это моя цель, но я не позволяю себе заглядывать слишком далеко в будущее, потому что в таком случае можно забыть о настоящем. Возможности, которые у меня есть, имеют значение сегодня, а не в прошлом или будущем.

Я открываю себя заново. Когда достигаешь определенного возраста, начинают появляться сомнения. Начинаются разговоры о том, что клубы должны обновляться, задействовать молодежь. Однако и в клубах, и в сборной первоочередное значение имеет результат.