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Алвес: «Сборная Бразилии не стала слабее без Неймара»

сегодня, 08:53

Защитник сборной Бразилии Даниэль Алвес считает, что его команда не стала слабее без травмированного Неймара.

Я считаю, что каждый раз, надевая футболку национальной команды, мы должны доказывать, что заслуживаем этого. Независимо от того, Неймар с нами или нет. Мы представляем историческую команду, которую очень уважают по всему мира.

Конечно, ты становишься немного сильнее, когда в твоей команде играет такой экстраординарный футболист, но и без Неймара мы не стали слабее, просто больше проявляем свои способности.

Наша ответственность остается прежней - мы представляем историю и должны ее отстаивать.

Напомним, в матче открытия Кубка Америки Бразилия разгромила Боливию (3:0).

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Alex12357
Alex12357
   215 / 748
сегодня в 09:40
Если бы Бразилию уважали во всём мире,то не делали бы подставных судей на ЧМ в России,нужно внимательно следить за всем происходящим и сопоставлять факты!!!
FILL3286
FILL3286
   15 / 748
сегодня в 08:56
Без этого петуха и в сборной все хорошо
Пример-- месси в сборной- КАРАУЛ-БЕДА(((
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