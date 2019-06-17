Алвес: «Сборная Бразилии не стала слабее без Неймара»

Защитник сборной Бразилии считает, что его команда не стала слабее без травмированного Неймара.

Я считаю, что каждый раз, надевая футболку национальной команды, мы должны доказывать, что заслуживаем этого. Независимо от того, Неймар с нами или нет. Мы представляем историческую команду, которую очень уважают по всему мира.

Конечно, ты становишься немного сильнее, когда в твоей команде играет такой экстраординарный футболист, но и без Неймара мы не стали слабее, просто больше проявляем свои способности.

Наша ответственность остается прежней - мы представляем историю и должны ее отстаивать.