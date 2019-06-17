Тотти покидает «Рому» из-за разногласий с руководством клуба

Легенда «Ромы» на пресс-конференции подтвердил, что он покидает клуб.

В течение последних двух лет у меня были разногласия с некоторыми директорами «Ромы», что и вынудило меня принять столь резкое решение. Если у меня будет возможность вернуться в «Рому» при других владельцах, я буду готов к этому и сделаю всё возможное для клуба.

Меня разочаровывает необходимость говорить об этом здесь, потому что я не хотел уходить. Конечно, вера в «Рому» всегда была для меня на первом месте. Я уважаю болельщиков и своих людей, они навсегда останутся моими, никто не сможет этого изменить. Это незыблемо.

Я не буду обсуждать конкретных футболистов из уважения к ним. Когда я вернулся из отпуска после завершения игровой карьеры, клуб спросил моего мнения об игроке, и я сказал, что в данный момент он не подойдет «Роме», поскольку Ди Франческо играет по схеме «4-3-3». У игрока же другая роль, он получил уже тысячу травм, и, на мой взгляд, нужен другой футболист.

Другие директора сказали, что я постоянно жалуюсь, что я создаю проблемы. Но они же спросили мое мнение. Я бы сделал другой выбор и, думаю, он был бы правильным. Я бы выбрал игрока «Аякса».

Другие клубы, включая сильнейшие, таким не занимаются. Тот, кто ошибается, должен заплатить. Это может быть Месси, Роналду, кто угодно. Нужно проявлять взаимное уважение. За ошибки нужно платить.

После того, как ты сыграл в полуфинале Лиги чемпионов, нужно метить в финал. Но клуб продал игроков, Ди Франческо попросил четыре-пять новичков, которых так и не подписали. Правду скрывать всегда легко, ведь она вызывает боль. Тренер, конечно, тоже может ошибиться, но из четырех-пяти футболистов клуб подписал ноль.

Я говорю правду. Если игрок спрашивает у меня совета о переходе в «Рому», я не стану его обманывать. Расскажу о позитивных и негативных моментах, а там пусть сам принимает решение. Я открыт. Позитивный момент - это прекрасный, солнечный город и, конечно, лучшие фанаты в мире.