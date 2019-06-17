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«Оренбург» не хочет проводить домашние матчи в Самаре

сегодня, 18:50

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что клуб надеется и дальше проводить матчи на домашней арене вместо переезда на стадион «Самара-Арена».

Официально из РФС с клубом никто пока не связывался по этому поводу. Реакция клуба, конечно, не может быть положительной - играли-играли в Оренбурге, а тут ни с того ни с сего надо играть в Самаре, футбол же должен быть для болельщиков. А что делать, когда будет игра между собой? Мы небогатый клуб, для нас аренда, организация встреч, полиция - это большая финансовая нагрузка, зачем нас обувать.

Я уверен, что этого переезда на «Самара-Арену» не произойдет - зачем в здравом уме играть 15 матчей не в своем городе, если у нас лучшая поляна, спокойно сыграем как летом, так и зимой, есть подогрев, все ровно. Сделана громадная работа, стадион соответствует всем требованиям кроме одного: приходят новые болельщики, но пока такой численности нет. Проблемы создаются на ровном месте, болельщики однозначно против.

Напомним, что новый сезон команда начнет выездным матчем против «Ростова»

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Все комментарии
shlomo
shlomo
   153 / 732
сегодня в 20:03
Дай Бог, разум восторжествует.....а идиотизм умрет.....в прошлом году все устраивало...если надо будет, мы со своими стульями будем на матч ходить....вот наберем положенные 10 000....билетов было не купить и всегда полный стадион......
За адекватность
За адекватность
   69 / 732
сегодня в 19:57
Кто в курсе в чем проблема? Видимо вместимость 7500 не устраивает чинушей РФПЛ, так как должно быть не меньше 10000? Ну если так, то уж лучше дома играть при 7500, чем в Самаре на пустом стадионе, тем более прошлый сезон отыграли.
Sergey Z
Sergey Z
   167 / 732
сегодня в 19:50
Правильное решение!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Олег Борткевич
   84 / 732
сегодня в 19:49
А в Москве еще больше грабят))... 😁
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 732
сегодня в 19:48
Просто нелепость какая то. Играть парни должны дома - однозначно!!!
Питер Ман
Питер Ман ответил Аксинья
   77 / 732
сегодня в 19:43
Да хватит прибедняться - очередные дежурные 6 очков для Зени и финансовые проблемы разрешены - Господин Миллер своих не бросает...
А ростов в очередной раз поставит 6 очков для Оренбурга
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Владимир_Спартак
   403 / 732
сегодня в 19:42
Бакланам вся Страна строила стадик, а тут на своем поле не дают мяч погонять)). Могли бы и на Петровский пустить на халяву. Дело за Миллером.
Если что-то построили не в Москве, значит всю страну ограбили?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   13 / 732
сегодня в 19:35
А почему весь прошлый сезон можно было играть? Так и в Саранск зсгонять будут, и в Нижний с Калининградом...
beefs
beefs
   55 / 732
сегодня в 19:32
Всплывает бездумность строительства стадионов перед ЧМ, но тогда были другие цели...
cska1948
cska1948
   104 / 732
сегодня в 19:14
Понятно желание футбольных функционеров задействовать стадионы построенные к ЧМ. Но только не таким способом! Это явное НЕУВАЖЕНИЕ к любителям футбола г.Оренбурга. А кто в Самаре будет ходить на игры Оренбурга эти чинуши подумали?
Аксинья
Аксинья
   14 / 732
сегодня в 19:11
Да хватит прибедняться - очередные дежурные 6 очков для Зени и финансовые проблемы разрешены - Господин Миллер своих не бросает...
Морозовский
Морозовский ответил dino-hsv
   2 / 732
сегодня в 19:07
петровский пустует, нормальный вариант, да и к головному офису поближе
Вы уже загнали город Тосно своим ПИтровичем в безвылазные долги - теперь Оренбургу хотите капкан поставить?!
particular
particular
   12 / 732
сегодня в 19:05
Продолжается впаривание дорогостоящего балласта самым беспардонным способом...
Очередное решение государственных забот силами недоразвитого частного бизнеса... Какое уж тут развитие лиги и футбола...
Морозовский
Морозовский
   2 / 732
сегодня в 19:04
НУ, пусть в обезьяннике, на батуте лазурном скачут!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   84 / 732
сегодня в 19:03
Бакланам вся Страна строила стадик, а тут на своем поле не дают мяч погонять)). Могли бы и на Петровский пустить на халяву. Дело за Миллером.
Ник Уволен
Ник Уволен
   155 / 732
сегодня в 19:01
Не понравилось в Оренбурге мазутным огребать.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   399 / 732
сегодня в 19:00
Вытащили какой-то Газмяз из не футбольного Оренбурга, а теперь на знают что с ним делать лол
kastites
kastites
   185 / 732
сегодня в 18:59
Тогда только Владивосток
mensk
mensk
сегодня в 18:59
По всей вероятности так и будет раз уж и Тамбов собирается в Волгоград.
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
   282 / 732
сегодня в 18:55
Знатно Оренбург возит свиней.
dino-hsv
dino-hsv
   108 / 732
сегодня в 18:54
петровский пустует, нормальный вариант, да и к головному офису поближе
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 732
сегодня в 18:53
Федун подсуетился. Пуховиков конкурентов ослабляет. Гыгыгы
Balanenok
Balanenok
   191 / 732
сегодня в 18:52
Это месть свиней за проигрыш в Оренбурге, симонян постарался.
FILL3286
FILL3286
   7 / 732
сегодня в 18:52
На болоте у старшего ГАЗПРОМА проводите или не дают?
Как 6 очков нате,а как что то,так сразу лазурные в отказ!
Стыдно за зенит
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