«Оренбург» не хочет проводить домашние матчи в Самаре

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что клуб надеется и дальше проводить матчи на домашней арене вместо переезда на стадион «Самара-Арена».

Официально из РФС с клубом никто пока не связывался по этому поводу. Реакция клуба, конечно, не может быть положительной - играли-играли в Оренбурге, а тут ни с того ни с сего надо играть в Самаре, футбол же должен быть для болельщиков. А что делать, когда будет игра между собой? Мы небогатый клуб, для нас аренда, организация встреч, полиция - это большая финансовая нагрузка, зачем нас обувать.

Я уверен, что этого переезда на «Самара-Арену» не произойдет - зачем в здравом уме играть 15 матчей не в своем городе, если у нас лучшая поляна, спокойно сыграем как летом, так и зимой, есть подогрев, все ровно. Сделана громадная работа, стадион соответствует всем требованиям кроме одного: приходят новые болельщики, но пока такой численности нет. Проблемы создаются на ровном месте, болельщики однозначно против.