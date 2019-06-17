«Оренбург» не хочет проводить домашние матчи в Самаре

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что клуб надеется и дальше проводить матчи на домашней арене вместо переезда на стадион «Самара-Арена».
Официально из РФС с клубом никто пока не связывался по этому поводу. Реакция клуба, конечно, не может быть положительной - играли-играли в Оренбурге, а тут ни с того ни с сего надо играть в Самаре, футбол же должен быть для болельщиков. А что делать, когда будет игра между собой? Мы небогатый клуб, для нас аренда, организация встреч, полиция - это большая финансовая нагрузка, зачем нас обувать.
Я уверен, что этого переезда на «Самара-Арену» не произойдет - зачем в здравом уме играть 15 матчей не в своем городе, если у нас лучшая поляна, спокойно сыграем как летом, так и зимой, есть подогрев, все ровно. Сделана громадная работа, стадион соответствует всем требованиям кроме одного: приходят новые болельщики, но пока такой численности нет. Проблемы создаются на ровном месте, болельщики однозначно против.
Напомним, что новый сезон команда начнет выездным матчем против «Ростова».
Очередное решение государственных забот силами недоразвитого частного бизнеса... Какое уж тут развитие лиги и футбола...
Очередное решение государственных забот силами недоразвитого частного бизнеса... Какое уж тут развитие лиги и футбола...
Как 6 очков нате,а как что то,так сразу лазурные в отказ!
Стыдно за зенит
Как 6 очков нате,а как что то,так сразу лазурные в отказ!
Стыдно за зенит