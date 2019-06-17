Олич назвал лучший стадион ЧМ-2018

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился впечатлениями от стадионов, на которых играли команды во время ЧМ-2018 в России.
Это время здесь, на чемпионате мира в России, я просто не могу забыть. Турнир прошел в стране, в которой я как игрок добился очень больших успехов. После ухода из ЦСКА я был тут всего пару раз. Один раз со сборной в Ростове-на-Дону, один - с «Вольфсбургом» в Краснодаре.
Когда я оказался в сборной Хорватии, уже знал, что мы сыграем там, мой первый вопрос был: «А они успели построить стадионы?» Когда приехал сюда и увидел их, это меня удивило. После финала я сказал президенту и всем остальным, что для меня этот чемпионат мира был лучшим - по организации, по стадионам, по всему.
Все [стадионы] удивили, потому что они не одинаковые, каждый сделан по-разному. Но если бы я должен был выбрать один и назвать лучший для себя, тогда выберу стадион в Сочи, потому что я впервые был там, там были Олимпийские игры, еще из-за погоды и моря. На «Фиште» мы играли с Россией, ждали матча почти неделю. У нас было много времени, поэтому я успел осмотреться там, может быть, поэтому мне понравилось там больше всего.
Нижний Новгород тоже красивый город, я впервые там был. Ростов-на-Дону я знал, потому что был там, когда играл в чемпионате России. Калининград был для меня чем-то новым, потому что он на другом конце страны, до чемпионата мира там тоже не было возможности побывать, но там тоже очень красивый стадион. Можно сказать, он похож на классический европейский город.
хорошо, что Сочи вышли в РПЛ, но за весь сезон на Фиште будет лишь один аншлаг когда приедет Великий Зенит.
хорошо, что Сочи вышли в РПЛ, но за весь сезон на Фиште будет лишь один аншлаг когда приедет Великий Зенит.
хахахахахх
Стыдно за зенит
хахахахахх
Стыдно за зенит