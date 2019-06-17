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Олич назвал лучший стадион ЧМ-2018

сегодня, 12:57

Тренер сборной Хорватии Ивица Олич поделился впечатлениями от стадионов, на которых играли команды во время ЧМ-2018 в России.

Это время здесь, на чемпионате мира в России, я просто не могу забыть. Турнир прошел в стране, в которой я как игрок добился очень больших успехов. После ухода из ЦСКА я был тут всего пару раз. Один раз со сборной в Ростове-на-Дону, один - с «Вольфсбургом» в Краснодаре.

Когда я оказался в сборной Хорватии, уже знал, что мы сыграем там, мой первый вопрос был: «А они успели построить стадионы?» Когда приехал сюда и увидел их, это меня удивило. После финала я сказал президенту и всем остальным, что для меня этот чемпионат мира был лучшим - по организации, по стадионам, по всему.

Все [стадионы] удивили, потому что они не одинаковые, каждый сделан по-разному. Но если бы я должен был выбрать один и назвать лучший для себя, тогда выберу стадион в Сочи, потому что я впервые был там, там были Олимпийские игры, еще из-за погоды и моря. На «Фиште» мы играли с Россией, ждали матча почти неделю. У нас было много времени, поэтому я успел осмотреться там, может быть, поэтому мне понравилось там больше всего.

Нижний Новгород тоже красивый город, я впервые там был. Ростов-на-Дону я знал, потому что был там, когда играл в чемпионате России. Калининград был для меня чем-то новым, потому что он на другом конце страны, до чемпионата мира там тоже не было возможности побывать, но там тоже очень красивый стадион. Можно сказать, он похож на классический европейский город.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky ответил FILL3286
   392 / 744
сегодня в 14:11
Пруфы предоставь за манекенов . Балабол соккерский
Павел Амурский
Павел Амурский
   19 / 744
сегодня в 13:51
Про свиной стадион не знают в Европе, сейчас будут знать как вытоптанный.
LOpp
LOpp
   22 / 744
сегодня в 13:49
Фишт - красивый стадион.
хорошо, что Сочи вышли в РПЛ, но за весь сезон на Фиште будет лишь один аншлаг когда приедет Великий Зенит.
No pupsiks
No pupsiks
   7 / 744
сегодня в 13:48
Олич ничего не сказал про открывашку, ее просто вытоптали болельщики.
FILL3286
FILL3286 ответил Grabovsky
   10 / 744
сегодня в 13:40
Стыдно за посещаемость народной команды... хотя пох на вас
Мы манекенов не сажаем,в отличии от лазурных! Снова стыдно за зенит стало че то))))
STVA 1
STVA 1
   33 / 744
сегодня в 13:36
Каждый по своему хорош стадион.
Grabovsky
Grabovsky ответил FILL3286
   392 / 744
сегодня в 13:24
Стыдно за посещаемость народной команды... хотя пох на вас
beefs
beefs
   51 / 744
сегодня в 13:12
Да, теперь не потерять бы эти стадики...
FILL3286
FILL3286
   10 / 744
сегодня в 13:01
А бакланы кричат у нас на болоте распил лучший чуть ли ни Мире((
хахахахахх
Стыдно за зенит
cska plus
cska plus
   12 / 744
сегодня в 13:00
Гена Орлов возмущён.
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