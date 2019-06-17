Олич назвал лучший стадион ЧМ-2018

Тренер сборной Хорватии поделился впечатлениями от стадионов, на которых играли команды во время ЧМ -2018 в России.

Это время здесь, на чемпионате мира в России, я просто не могу забыть. Турнир прошел в стране, в которой я как игрок добился очень больших успехов. После ухода из ЦСКА я был тут всего пару раз. Один раз со сборной в Ростове-на-Дону, один - с «Вольфсбургом» в Краснодаре.

Когда я оказался в сборной Хорватии, уже знал, что мы сыграем там, мой первый вопрос был: «А они успели построить стадионы?» Когда приехал сюда и увидел их, это меня удивило. После финала я сказал президенту и всем остальным, что для меня этот чемпионат мира был лучшим - по организации, по стадионам, по всему.

Все [стадионы] удивили, потому что они не одинаковые, каждый сделан по-разному. Но если бы я должен был выбрать один и назвать лучший для себя, тогда выберу стадион в Сочи, потому что я впервые был там, там были Олимпийские игры, еще из-за погоды и моря. На «Фиште» мы играли с Россией, ждали матча почти неделю. У нас было много времени, поэтому я успел осмотреться там, может быть, поэтому мне понравилось там больше всего.

Нижний Новгород тоже красивый город, я впервые там был. Ростов-на-Дону я знал, потому что был там, когда играл в чемпионате России. Калининград был для меня чем-то новым, потому что он на другом конце страны, до чемпионата мира там тоже не было возможности побывать, но там тоже очень красивый стадион. Можно сказать, он похож на классический европейский город.