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Поле «Открытие Арены» пострадало после концерта «Ленинграда»

сегодня, 10:30

Поле стадиона «Спартака» «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград», который прошел 14 июня.

Во время выступления практически вся площадь поля превратилась в танцпол. Для защиты газона были установлены специальные плиты, однако они не слишком помогли.

«Практически половина поля визуально серьезно пострадала после выступления „Ленинграда“. Пока сложно делать выводы, насколько серьезен ущерб. Картина станет более ясной, когда свое слово скажет агроном арены», — сказал источник, знакомый с ситуацией.

14 июля «Спартак» сыграет первый матч на домашнем стадионе в рамках нового сезона РПЛ.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Крутой камерунец
   4 / 739
сегодня в 10:53
80% с ленинградской области,20% пьяные конские малолетки и бомжи
Cimonn
Cimonn
   37 / 739
сегодня в 10:53
Смеюсь с этой новости, не могу, как легко обмануть свиней, сами себе нагадят под песни, восхваляющие соперника.
kotmyshka
kotmyshka
   71 / 739
сегодня в 10:52
Так этого следовало ожидать, но как всегда в России зима приходит неожиданно...
ABir
ABir
   342 / 739
сегодня в 10:52
Группа, которая своим репертуаром позорит святое название великого горо
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил 25процентный клоун
   249 / 739
сегодня в 10:51
жирно,кучка питерских свиней в грязи это не аншлаг,это позор,позор тому кто пустил врага в дом
клоновод думает что кто то из спартачей пришёл на этого мерзотного представителя алко-музыки из города на речке канализации. лол
Чингачгук
Чингачгук
   234 / 739
сегодня в 10:51
Даже представить трудно, чтобы под песни любимца свиней Моисеева топтали поле в Питере.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил GreeM
   4 / 739
сегодня в 10:50
жирно,кучка питерских свиней в грязи это не аншлаг,это позор,позор тому кто пустил врага в дом
Akvarel
Akvarel
   43 / 739
сегодня в 10:50
Спартак опять облажался по полной, как легко могут сами себе навредить, то концерт не тот проведут, то игроков не тех купят, то капитан им не нравится.
Узбагоеный
Узбагоеный
сегодня в 10:49
Потоптал шнур поляну свиней. Бугагагагага!
Igo0rek
Igo0rek
   45 / 739
сегодня в 10:49
Я вообще не понимаю, как это можно слушать...
drug01
drug01
   73 / 739
сегодня в 10:48
Жадничать не надо работать на деньги!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   78 / 739
сегодня в 10:48
Жадность Леню Киевского сгубила!

Хотел еще деньжат срубить за "открывашку"

А тут такую свинью подложили....
Михаил Славнов
Михаил Славнов ответил Крутой камерунец
   36 / 739
сегодня в 10:47
питерская алкашня (которую бомжы ласково именуют дядей сирожей) умеет только гадить. это разве новость?
Изгадили поле болельщики ФК Свиньи (Притарасовка) под руководством певца из Санкт-Петерубрга, так и кто здесь свинья?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   27 / 739
сегодня в 10:47
Хрюны так забавно визжали что группировка Ленинград - музыка для быдла, а они чистые и благородные слушают Максим и зачитываются стихами Назарова. А дядя Серёжа приехал на хрюарену, собрал народу больше в два раза чем там спартак собирает и вытоптал поле закрывашки! Браво!

Свинодел
Свинодел
   111 / 739
сегодня в 10:46
Вот и вся суть свиней тарасовских- пожертвовали своим полем ради певца Зенита.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ник Уволен
   4 / 739
сегодня в 10:45
питерские свиньи самые грязелюбивые,ленинград любят
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   249 / 739
сегодня в 10:45
питерская алкашня (которую бомжы ласково именуют дядей сирожей) умеет только гадить. это разве новость?
Павел Амурский
Павел Амурский
   19 / 739
сегодня в 10:44
Разве может ФК Свиньи так мобилизовать своих болельщиков, как это делает Шнур с чужими.
Ник Уволен
Ник Уволен
сегодня в 10:44
Хахахахаа! Спартачи и на концерте не могут по человечески себя вести.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   27 / 739
сегодня в 10:42
Ай да молодец Дядя Серёжа! Знатно потоптал закрывашку!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   15 / 739
сегодня в 10:42
Свиньи от Шнура так забалдели, что забыли про свой пердивный спартак.
БеZуМныЙ
БеZуМныЙ
сегодня в 10:42
Хорошо оторвались москвичи под Шнура!!!!!
No pupsiks
No pupsiks
   9 / 739
сегодня в 10:41
Свиньи так отрывались от Шнура, что им поле свое стало нисколько не жалко.
FILL3286
FILL3286 ответил makkie
   187 / 739
сегодня в 10:40
П - профессионалы! Зачем вообще было пускать Шнура и его свиней на газон? Пусть бы в Питере у себя на стадионе гадили.
А кто туда на болото пойдет?
Там запах,бакланы,лягушки!
Просто стыдно туда идти людям,а манекенов не посадили,как они это делают у себя на распиле))))
GreeM
GreeM
   53 / 739
сегодня в 10:40
Шнур собрал аншлаг на Открывашке. Когда ещё подобное будет? ))))))
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 739
сегодня в 10:38
Шнур дал в очередной раз заработать Федуну. На Спартаке ведь ничего не заработаешь. Убыточный проект. Гыгыгы
makkie
makkie
   13 / 739
сегодня в 10:37
П - профессионалы!

Зачем вообще было пускать Шнура и его свиней на газон?
Пусть бы в Питере у себя на стадионе гадили.
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 739
сегодня в 10:37
Болельщики свиней и тут насвинячили. Как дикари, увидев бусы завоевателей устраивают танцы с бубном. Гыгыгы
FILL3286
FILL3286
   187 / 739
сегодня в 10:35
Пустили питерских,как звери)))
Aris
Aris
   660 / 739
сегодня в 10:32
В погоне за семишником и золотой рубль не виден! Угробили поле, да и команды то уже нет лет так 20!
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