Поле «Открытие Арены» пострадало после концерта «Ленинграда»

Поле стадиона «Спартака» «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград», который прошел 14 июня.
Во время выступления практически вся площадь поля превратилась в танцпол. Для защиты газона были установлены специальные плиты, однако они не слишком помогли.
«Практически половина поля визуально серьезно пострадала после выступления „Ленинграда“. Пока сложно делать выводы, насколько серьезен ущерб. Картина станет более ясной, когда свое слово скажет агроном арены», — сказал источник, знакомый с ситуацией.
14 июля «Спартак» сыграет первый матч на домашнем стадионе в рамках нового сезона РПЛ.
Хотел еще деньжат срубить за "открывашку"
А тут такую свинью подложили....
Хотел еще деньжат срубить за "открывашку"
А тут такую свинью подложили....
https://m.youtube.com/watch?v=fCPNqZu16uY
Там запах,бакланы,лягушки!
Просто стыдно туда идти людям,а манекенов не посадили,как они это делают у себя на распиле))))
Там запах,бакланы,лягушки!
Просто стыдно туда идти людям,а манекенов не посадили,как они это делают у себя на распиле))))
Зачем вообще было пускать Шнура и его свиней на газон?
Пусть бы в Питере у себя на стадионе гадили.
Зачем вообще было пускать Шнура и его свиней на газон?
Пусть бы в Питере у себя на стадионе гадили.