Поле «Открытие Арены» пострадало после концерта «Ленинграда»

сегодня, 10:30

Поле стадиона «Спартака» «Открытие Арена» серьезно пострадало после концерта группы «Ленинград», который прошел 14 июня.

Во время выступления практически вся площадь поля превратилась в танцпол. Для защиты газона были установлены специальные плиты, однако они не слишком помогли.

«Практически половина поля визуально серьезно пострадала после выступления „Ленинграда“. Пока сложно делать выводы, насколько серьезен ущерб. Картина станет более ясной, когда свое слово скажет агроном арены», — сказал источник, знакомый с ситуацией.