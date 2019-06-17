Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники»

сегодня, 13:11

Пресс-служба РФС сообщила, что отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Шотландии состоится в Москве на стадионе «Лужники». Встреча пройдет 10 октября и начнется в 21:45 по местному времени.

Напомним, что команде Станислава Черчесова предстоит сыграть ближайшие матчи отбора на выезде с Шотландией (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).