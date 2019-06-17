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Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники»

сегодня, 13:11
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ШотландияШотландия10.10.2019 в 21:45 Не начался

Пресс-служба РФС сообщила, что отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Шотландии состоится в Москве на стадионе «Лужники». Встреча пройдет 10 октября и начнется в 21:45 по местному времени.

Напомним, что команде Станислава Черчесова предстоит сыграть ближайшие матчи отбора на выезде с Шотландией (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).

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Все комментарии
LOpp
LOpp ответил FILL3286
   22 / 744
сегодня в 14:17
А че не на лягушатнике в Питере? Снова вибратор сломался или стены потекли?
в октябре бакланы яйца высиживают. Крышу нельзя раздвигать.
FILL3286
FILL3286
   10 / 744
сегодня в 14:15
Стыдно за конское стойло и лазурятник!!!! ВСЕГДА
Cimonn
Cimonn ответил Литейный 4
   35 / 744
сегодня в 14:11
За Открывашку Федун много возьмёт. Он своим то свиньям впаривает её втридорога. Гыгыгы
Открывашка вытоптана свиньями, чтобы навредить ФК Свиньи.
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   10 / 744
сегодня в 14:10
Ахаха ))) Ты написал ахинею, тебя в неё лицом ткнули - и вдруг виноваты все вокруг ))) Давай, оправдывайся дальше, ничего нового. Боты они и в Африке боты
Шо ни как не найдешь инфы в инете?? ахахахаха
Только языком можете с лазурными трепать))))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Jum13
   95 / 744
сегодня в 14:09
Ну ты и загнул на успехи ЦСКА.)). 😁. Какие успехи 4 место???. Ну когда пишешь будь немного объективние. Ты же вроде адекватный. Если обезъяничеть, то это одно, а вести нормальный диалог это другое.
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   10 / 744
сегодня в 14:04
А что - свиньи часто становятся чемпионами? Или в ЛЧ постоянно выступают? Федун просто деньги на ветер выкидывает скупая всякий мусор в попытке повторить трансферные успехи другого клуба )))
Ладно давай так! Федун просто деньги на ветер выкидывает скупая всякий мусор - скажи мне хотя бы за последние ТРИ ГОДА СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫКИНУЛ ФЕДУН НА ВСЯКИЙ МУСОР,ТОЛЬКО НЕ ПРЯЧЬСЯ!!!!!
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   30 / 744
сегодня в 14:04
С вами и бомжами бесполезно разговаривать,вам одно,вы другое,или ребенок,или ваньку включаете)) Гуляй дальше))
Ахаха )))
Ты написал ахинею, тебя в неё лицом ткнули - и вдруг виноваты все вокруг )))
Давай, оправдывайся дальше, ничего нового. Боты они и в Африке боты
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   240 / 744
сегодня в 14:04
Шотландия посильнее будет всяких Марин и казахов.
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   10 / 744
сегодня в 14:02
А что - свиньи часто становятся чемпионами? Или в ЛЧ постоянно выступают? Федун просто деньги на ветер выкидывает скупая всякий мусор в попытке повторить трансферные успехи другого клуба )))
С вами и бомжами бесполезно разговаривать,вам одно,вы другое,или ребенок,или ваньку включаете)) Гуляй дальше))
GreeM
GreeM
   39 / 744
сегодня в 14:01
Больше, чем в Питере даже Луже не собрать будет.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Jum13
   1 / 744
сегодня в 13:57
Так не на обо**ной же открывашке играют
За Открывашку Федун много возьмёт. Он своим то свиньям впаривает её втридорога. Гыгыгы
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   30 / 744
сегодня в 13:55
Ладно давай про ваших друзей лазурных поговорим,они спускают каждый год по 200 млн,а чемпионат выиграть не могут,не говоря что в ЛЧ попали за 4 года один раз это нормально??? Ладно да потратили мы раз 250 лям в кои веки и что??? Топ клубы тратят на одного игрока 222 да 150 и так далее ито ладу дать не могут в еврокубке!!
А что - свиньи часто становятся чемпионами? Или в ЛЧ постоянно выступают? Федун просто деньги на ветер выкидывает скупая всякий мусор в попытке повторить трансферные успехи другого клуба )))
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   30 / 744
сегодня в 13:53
Да потому что он одним словом ЕВРЕЙ, тянул и тянет вечно ХЛАМ и на халяву или за мешок овеса,это мы тоже знаем) ХА
При чём тут "еврей" и "федунизм"? Свиньи просто не способны сами провести селекционную работу. Когда пытаются сами - скупают всяких Педрав и Ханей. Вот и приходится им с такой нескрываемой завистью смотреть на успехи ЦСКА )))
ДСА
ДСА
   133 / 744
сегодня в 13:49
Решающая игра турнира для нашей сборной - ближайшая игра в Шотландии.
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   10 / 744
сегодня в 13:46
Ну да - Гинер не спускает 250 млн на всякий мусор )))
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   10 / 744
сегодня в 13:43
Ну да - Гинер не спускает 250 млн на всякий мусор )))
Да потому что он одним словом ЕВРЕЙ, тянул и тянет вечно ХЛАМ и на халяву или за мешок овеса,это мы тоже знаем) ХА
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   30 / 744
сегодня в 13:40
Мы в курсе,что Гинер в долг построил спорт зал,а теперь даже индейца да негра купить не может,вот это мы точно знаем.
Ну да - Гинер не спускает 250 млн на всякий мусор )))
Jum13
Jum13 ответил MAUS
   30 / 744
сегодня в 13:39
Правильно, сборная должна играть важные матчи на Главной и Лучшей Арене страны, а не на болоте-арене с комарами и бакланами 🤣
Так не на обо**ной же открывашке играют
FILL3286
FILL3286 ответил MAUS
   10 / 744
сегодня в 13:39
Правильно, сборная должна играть важные матчи на Главной и Лучшей Арене страны, а не на болоте-арене с комарами и бакланами 🤣
Да там на болоте весь ассортимент -- в мире животных! ХА
drug01
drug01
   80 / 744
сегодня в 13:37
Если не выпадет снег!
АС35
АС35
   5 / 744
сегодня в 13:37
Посмотрим. Это ещё не домашний матч - Бельгия, но и не Сан-Марино).
MAUS
MAUS
   68 / 744
сегодня в 13:32
Правильно, сборная должна играть важные матчи на Главной и Лучшей Арене страны, а не на болоте-арене с комарами и бакланами 🤣
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   10 / 744
сегодня в 13:28
А спартачи вообще в курсе, что кроме Лужников и арены в Питере есть ещё куча арен по всей России? Федуна прокатили с отборочными и он своим ручным ботам разнарядку выдал?
И кобыленка в парил через Абрамовича,что бы хотя бы долг заплатить))
FILL3286
FILL3286 ответил Jum13
   10 / 744
сегодня в 13:27
А спартачи вообще в курсе, что кроме Лужников и арены в Питере есть ещё куча арен по всей России? Федуна прокатили с отборочными и он своим ручным ботам разнарядку выдал?
Мы в курсе,что Гинер в долг построил спорт зал,а теперь даже индейца да негра купить не может,вот это мы точно знаем.
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   30 / 744
сегодня в 13:25
А че не на лягушатнике в Питере? Снова вибратор сломался или стены потекли?
А спартачи вообще в курсе, что кроме Лужников и арены в Питере есть ещё куча арен по всей России? Федуна прокатили с отборочными и он своим ручным ботам разнарядку выдал?
particular
particular
   13 / 744
сегодня в 13:24
2-3 раза задрать килт приезжим и в Луже допустимо..:))
Zenit_84
Zenit_84
   88 / 744
сегодня в 13:24
Долго еще ждать
FILL3286
FILL3286
   10 / 744
сегодня в 13:22
А че не на лягушатнике в Питере? Снова вибратор сломался или стены потекли?
cska plus
cska plus
   12 / 744
сегодня в 13:13
Загадывают раньше времени.
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