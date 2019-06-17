Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники»

Пресс-служба РФС сообщила, что отборочный матч Евро-2020 между сборными России и Шотландии состоится в Москве на стадионе «Лужники». Встреча пройдет 10 октября и начнется в 21:45 по местному времени.
Напомним, что команде Станислава Черчесова предстоит сыграть ближайшие матчи отбора на выезде с Шотландией (6 сентября, Глазго) и дома с Казахстаном (9 сентября, Калининград).
Только языком можете с лазурными трепать))))
Только языком можете с лазурными трепать))))
Ты написал ахинею, тебя в неё лицом ткнули - и вдруг виноваты все вокруг )))
Давай, оправдывайся дальше, ничего нового. Боты они и в Африке боты
Ты написал ахинею, тебя в неё лицом ткнули - и вдруг виноваты все вокруг )))
Давай, оправдывайся дальше, ничего нового. Боты они и в Африке боты