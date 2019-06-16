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Атаманенко: «Сейчас на „Открытие Арене“ формируется новый газон»

сегодня, 19:30

Коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко прокомментировал слухи о том, что поле «Открытие Арены» серьёзно пострадало после концерта группы «Ленинград»

Прежде чем ответить на этот вопрос, считаю важным подробно рассказать о том, что происходит с полем нашего стадиона в это межсезонье. Сразу после заключительного домашнего матча сезона-2018/2019 началась реновация газона. Она нужна, чтобы устранить негативные факторы, накопившиеся за пять лет эксплуатации поля, и вывести его на оптимальные игровые кондиции к старту сезона-2019/2020. 

Необходимость реновации назрела давно, но учитывая, что на нашем стадионе проходили матчи Кубка Конфедераций и чемпионата мира, технической возможности и временного окна в предыдущие два года просто не было.

Реновация проходит путем срезки поверхностного слоя почвы вместе со старым травяным покрытием. При этом сохраняется прошивка поля, и посредством посева создается новый газон. Метод это не быстрый, если сравнивать с укладкой готового рулонного спортивного газона. Однако более качественный и единственно возможный для гибридных прошитых полей, таких как наше. 

Процесс проходит в несколько этапов. В конце мая завершился посев и появились первые всходы. А сейчас формируется новый газон: этот этап продлится весь июнь и половину июля.

При подготовке к реновации мы, безусловно, учитывали календарь концертов, которых в июне у нас запланировано два. Ведь любой концерт – это дополнительная существенная нагрузка на натуральный газон. Наша задача — минимизировать эту нагрузку за счет особой подготовки и использования специализированного защитного покрытия на период монтажа и проведения мероприятия, а также восстановительных процедур после снятия защитного покрытия. 

Стадион принял далеко не первый концерт, и за это время команда агрономов накопила существенный опыт в этих процессах. В том числе при плотном концертном графике.К моменту проведения концерта поле находилось в самом начале процесса формирования газона, что обусловлено реновацией, и по показателю плотности травяного покрытия (grass cover) существенно отличалось от готового к игре. После проведения концерта данный показатель, как и остальные основные характеристики, находится в прогнозном диапазоне. 

Сейчас на поле проводятся запланированные ранее необходимые восстановительные мероприятия, после чего продолжится текущий уход за растущим газоном и его подготовка сначала к следующему концерту, а затем — и к футбольному сезону.

Подготовка поля в это межсезонье — серьезный вызов для нашей команды агрономов, учитывая как полную реновацию футбольного газона, так и интеграцию в нее нескольких концертных мероприятий. Процесс потребует комбинации знаний и опыта, а также выполнения огромного объема работ. Безусловно, несмотря на сложность вызова, наша цель — оптимальные игровые кондиции поля к началу сезона-2019/2020. И мы уверены, что с данной задачей стадион качественно справится.

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Все комментарии
завоеватель кубка лиги наций
завоеватель кубка лиги наций
   369 / 760
сегодня в 19:57
была недавно другая новость про группу сталинград и ее замашки и открытие арену потом убрали ее и решили что надо подогреть любителей свиней коней и бомжей чтобы тут сра начали)) соккер отстой) недосайт
ДСА
ДСА
   156 / 760
сегодня в 19:53
В общем все по науке делается.
311
311
   57 / 760
сегодня в 19:48
Федун сам отплясывал там пьяный, а теперь виновных ищет!)
FILL3286
FILL3286 ответил parallels
   24 / 760
сегодня в 19:43
стыдно за спартак!
А забыл как на аншлаг-расил арене в питере траву краской докрашивали и три раза газон меняли?? точно стыдно за зенит
FILL3286
FILL3286
   24 / 760
сегодня в 19:41
После свиней питерских приходиться делать все с нуля!!!
parallels
parallels
   9 / 760
сегодня в 19:40
стыдно за спартак!
МапС
МапС
   129 / 760
сегодня в 19:40
Я так понял, что реновация газона заключается в его вытаптывании за месяц до начала сезона. Тогда трава будет гуще, сочнее и более стойкой к нагрузкам. Типа как прививка.
parallels
parallels
   9 / 760
сегодня в 19:36
    cska plus
    cska plus
       13 / 760
    сегодня в 19:31
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