«Тамбов» начнет выступления в РПЛ на «Волгоград Арене»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что первые домашние матчи РПЛ команда проведет на «Волгоград Арене». Резервным стадионом клуба станет «Мордовия Арена».

Решение принято - мы будем играть в Волгограде, первый матч 27 июля против «Спартака». На сегодняшний день у нас заявлена [в качестве домашнего стадиона] «Мордовия-Арена», «Волгоград-Арена» в процессе заявки. Изначально мы заявили Саранск, сейчас быстро дозаявляем Волгоград как резервную арену, будем играть там. По крайней мере, первый [домашний] тур точно.

Как только дело будет двигаться к концу, а мы поймем, что стадион «Спартак» в Тамбове сдается или уже готов, то будем переигрывать. Наши власти обещают [завершение работ] на конец сентября. Загадывать не будем, будем надеяться, что так и будет.