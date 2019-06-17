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«Тамбов» начнет выступления в РПЛ на «Волгоград Арене»

сегодня, 16:58
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак28.07.2019 Не начался

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова сообщила, что первые домашние матчи РПЛ команда проведет на «Волгоград Арене». Резервным стадионом клуба станет «Мордовия Арена».

Решение принято - мы будем играть в Волгограде, первый матч 27 июля против «Спартака». На сегодняшний день у нас заявлена [в качестве домашнего стадиона] «Мордовия-Арена», «Волгоград-Арена» в процессе заявки. Изначально мы заявили Саранск, сейчас быстро дозаявляем Волгоград как резервную арену, будем играть там. По крайней мере, первый [домашний] тур точно.

Как только дело будет двигаться к концу, а мы поймем, что стадион «Спартак» в Тамбове сдается или уже готов, то будем переигрывать. Наши власти обещают [завершение работ] на конец сентября. Загадывать не будем, будем надеяться, что так и будет.

«Тамбов» начнет сезон выездным матчем с «Зенитом». 

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Все комментарии
drug01
drug01
   79 / 740
сегодня в 17:15
Стадион хороший а команды нет жаль!
cska plus
cska plus
   11 / 740
сегодня в 17:13
Нахрен такой клуб нужен в РПЛ где даже стадиона нет.
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