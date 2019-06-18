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Сегодня УЕФА рассмотрит апелляцию Неймара

сегодня, 08:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Сегодня, 18 июня, будет рассмотрена апелляция Неймара на трехматчевую дисквалификацию в еврокубках. УЕФА примет решение в среду.

Нападающий ПСЖ не мог помочь своей команде в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:3), однако после встречи в соцсетях в нецензурной форме раскритиковал работу арбитров, которые, по его мнению, ничего не понимают в футболе. За это футболист был отстранен на три матча.

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kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 09:32
Отклонит...
Bavaria_N
Bavaria_N
сегодня в 09:31
Сегодня УЕФА рассмотрит депилляцию Неймара.
даже бесплатно не нужен великой баварской машине
ДСА
ДСА
сегодня в 09:19
Первые два матча группы может и пропустить, все равно ПСЖ из группы выйдет.
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