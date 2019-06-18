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Рубцов: «Решение пригласить Алексеева было взвешенным»

сегодня, 10:06

Директор «Енисея» Денис Рубцов прокомментировал назначение Александра Алексеева на пост главного тренера команды.

Решение пригласить Алексеева, который работает в клубе уже 30 лет, и доверить ему работу с основной командой было достаточно взвешенным. Я присутствовал на нескольких матчах молодежной команды. Человек все 90 минут игры пропускает через себя, у него здоровье кусками отваливается. Не сомневаюсь, что он будет так же работать в основной команде.

Кроме того, мы будем усиливать тренерский штаб очень опытным специалистом категории PRO. Пригласим его в качестве тренера-аналитика, который будет помогать расти этому тренерскому штабу. Пригласим хорошего специалиста по физподготовке. Все разговоры о том, что нынешний тренерский штаб «Енисея» подразумевает выживание или барахтание в подвале ФНЛ, это больше похоже на абсурд.

К нам приезжали Юрий Красножан, Юрий Газзаев, Магомед Адиев, Роберт Евдокимов. Все специалисты очень хотели работать с нами. Но мы приняли такое решение, какое приняли.

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