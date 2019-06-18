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Червиченко: «По части бреда, „Динамо“, наверное, и „Спартак“ превосходит»

сегодня, 07:33

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы «Динамо» завершить следующий сезон РПЛ в зоне еврокубков. Такую задачу озвучил спортивный директор клуба Роман Орещук.

В той компании, которая находится на тренерском мостике, да и в администрации – нереально. А текущие покупки, на мой взгляд, это опять разграбление команд. Те игроки, которых приобретают… ну, бред, честно говоря! По части бреда, «Динамо», наверное, и «Спартак» превосходит. Людям надо пилить бюджет государственного банка. Как без лозунгов про Лигу Европы его распилить? Надо же сказку рассказать, чтобы попросить как можно больше денег. Купить как-то неликвид… А потом, как в том анекдоте про корову: «Ну не шмогла я…».

Если ничего не поменяется в административном и спортивном руководстве «Динамо», то они займут место не выше десятого в следующем сезоне. Сложно рассчитывать на что-то большее. Играть ведь там некому. Приобретения просто смешные. По крайней мере те, что произошли на данный момент. Они – максимум отвечают задаче не попасть в стыковые матчи.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   17 / 732
сегодня в 08:28
Они стоят друг друга.
EAGuar As
EAGuar As ответил mat73
   46 / 732
сегодня в 08:24
Он всегда был такой .
Привет Азамат .
mat73
mat73
   383 / 732
сегодня в 08:14
У Червиченки все и всё вокруг плохо, все виноваты, все неправы и неправильно всё делают.
и только он белый и пушистый, идеальный специалист и человек!
Байкал-38
Байкал-38
   28 / 732
сегодня в 08:11
Это комплимент Спартаку?
GreeM
GreeM
   41 / 732
сегодня в 07:40
Да их 2/3 команд из турнирной таблицы превосходят. Спартак банальный аутсайдер.
FILL3286
FILL3286
   6 / 732
сегодня в 07:37
Клоун лазурный))))
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