Червиченко: «По части бреда, „Динамо“, наверное, и „Спартак“ превосходит»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы «Динамо» завершить следующий сезон РПЛ в зоне еврокубков. Такую задачу озвучил спортивный директор клуба .

В той компании, которая находится на тренерском мостике, да и в администрации – нереально. А текущие покупки, на мой взгляд, это опять разграбление команд. Те игроки, которых приобретают… ну, бред, честно говоря! По части бреда, «Динамо», наверное, и «Спартак» превосходит. Людям надо пилить бюджет государственного банка. Как без лозунгов про Лигу Европы его распилить? Надо же сказку рассказать, чтобы попросить как можно больше денег. Купить как-то неликвид… А потом, как в том анекдоте про корову: «Ну не шмогла я…».

Если ничего не поменяется в административном и спортивном руководстве «Динамо», то они займут место не выше десятого в следующем сезоне. Сложно рассчитывать на что-то большее. Играть ведь там некому. Приобретения просто смешные. По крайней мере те, что произошли на данный момент. Они – максимум отвечают задаче не попасть в стыковые матчи.