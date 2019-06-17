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Червиченко: «У „Спартака“ все линии проблемные»

сегодня, 22:45

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко советует москвичам хорошо поработать на трансферном рынке этим летом.

Думаю, что у «Спартака» все линии проблемные — начиная от тренерской, заканчивая нападением (смеется). Поэтому можно удивляться, почему «красно-белые» не ищут усиления в каждую из них. Ситуация с Айртоном тоже непонятная. Он — скоростной футболист, который иногда выдает хорошие матчи. Мне кажется, если он останется, то предстоящий сезон проведен на достойном уровне. Но «Спартак» может исполнить и такой кульбит, отдав что-то хорошее. А в «Лионе» тоже не дураки, они всегда собирают все самое лучшее. В свое время лионцы пытались у нас и Егора Титова купить. То есть этот клуб абсолютно четко понимает, что им нужно.

Можно предположить, что новое руководство не знает кого предложить или боится лишних телодвижений. Потому что их предшественники уже столько натаскали неликвида в «Спартак»… Тяжело дать однозначный ответ, но мне кажется, что «красно-белым» нужно усиливать все линии. И усилиться россиянами. Потому что новый лимит, о котором говорят, только кажется комфортным. А российских футболистов у «Спартака», которые могут играть на высоком уровне, не так уж и много.

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Все комментарии
Заполярный
Заполярный
   174 / 735
сегодня в 23:18
ЧЕРВЯКченко ВОТ САМАЯ ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА СПАРТАКА. ДО СИХ ПОР ПОСЛЕ ЕГО РУКОЖОПИЯ СПАРТАК НЕ МОЖЕТ ОКЛЕМАТЬСЯ
ziborock
ziborock ответил Lucho Gonzalez
   19 / 735
сегодня в 23:12
Ахаха! Червиченко жжот! Спартаку Позор!
Одно место у вас с ним "жжот"!)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил GreeM
   4 / 735
сегодня в 23:11
согласен,проблема номер один для зенита который год
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 735
сегодня в 23:11
отберите микрофон у этого блогера,слишком жирно
GreeM
GreeM
   41 / 735
сегодня в 22:58
Спартак сам одна сплошная проблема.
STVA 1
STVA 1
   38 / 735
сегодня в 22:56
Никогда не болел за Спартак , но неликвид начал скупать Червь : Милан Йович, Магомед Адиев, Анатолий Балалуев, Алешандре, Александр Белозеров, Отари Хизанейшвили, Никола Джошевски, Жерар Мукунку, Аднан Гушо, Предраг Ристович, Игор Стаменовски, Кахабер Мжаванадзе, Славко Матич, Лоуренс Аджей, Горан Мазнов, Фло Эссьен, Мойзес, Александр Селкич, Валерии Абрамидзе, Самуэль Огунсанья, Марсело Да Силва, Роберт Скарлетт, Абдельила Баги, Луизао, Андре Диас, Роберт, Де Соуза Гин, Саболч Шафар, Рикардо Руссо, Вадим Карлащук, Горан Тробок, Даниэль Хрман, Срджан Станич) В сезоне-2003 за команду сыграл 41 игрок ((( А в 2004 главной звездой со своим автоголом стал Зоа!!!
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   194 / 735
сегодня в 22:50
Ахаха! Червиченко жжот! Спартаку Позор!
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