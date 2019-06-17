Червиченко: «У „Спартака“ все линии проблемные»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко советует москвичам хорошо поработать на трансферном рынке этим летом.

Думаю, что у «Спартака» все линии проблемные — начиная от тренерской, заканчивая нападением (смеется). Поэтому можно удивляться, почему «красно-белые» не ищут усиления в каждую из них. Ситуация с Айртоном тоже непонятная. Он — скоростной футболист, который иногда выдает хорошие матчи. Мне кажется, если он останется, то предстоящий сезон проведен на достойном уровне. Но «Спартак» может исполнить и такой кульбит, отдав что-то хорошее. А в «Лионе» тоже не дураки, они всегда собирают все самое лучшее. В свое время лионцы пытались у нас и Егора Титова купить. То есть этот клуб абсолютно четко понимает, что им нужно.

Можно предположить, что новое руководство не знает кого предложить или боится лишних телодвижений. Потому что их предшественники уже столько натаскали неликвида в «Спартак»… Тяжело дать однозначный ответ, но мне кажется, что «красно-белым» нужно усиливать все линии. И усилиться россиянами. Потому что новый лимит, о котором говорят, только кажется комфортным. А российских футболистов у «Спартака», которые могут играть на высоком уровне, не так уж и много.