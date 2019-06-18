Орещук: «Задача „Динамо“ на сезон – попасть в зону еврокубков»

Спортивный директор московского «Динамо» рассказал о планах клуба на летнюю трансферную кампанию и озвучил задачу, которую «бело-голубые» поставили перед собой на предстоящий сезон.

Команда сейчас, считаю, укомплектована на 60%. Поэтому приобретения ещё будут. Точечные на конкретные позиции. Качество футболистов будет соответствовать тем задачам, которые ставятся перед командой.

Сколько хотим сделать приобретений? Минимум два-три. А там уже посмотрим, но деньгами разбрасываться точно не собираемся. Ищем футболистов за адекватные суммы, но хорошего уровня. Однозначно ищем форварда. И чтобы болельщики не переживали, скажу – форвард будет.

Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили – попасть в зону еврокубков, будем к этому стремиться. Но при этом никто не отменяет стремление к максимуму в плане результатов.