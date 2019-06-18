ГлавнаяНовости

Орещук: «Задача „Динамо“ на сезон – попасть в зону еврокубков»

сегодня, 06:22

Спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал о планах клуба на летнюю трансферную кампанию и озвучил задачу, которую «бело-голубые» поставили перед собой на предстоящий сезон.

Команда сейчас, считаю, укомплектована на 60%. Поэтому приобретения ещё будут. Точечные на конкретные позиции. Качество футболистов будет соответствовать тем задачам, которые ставятся перед командой. 

Сколько хотим сделать приобретений? Минимум два-три. А там уже посмотрим, но деньгами разбрасываться точно не собираемся. Ищем футболистов за адекватные суммы, но хорошего уровня. Однозначно ищем форварда. И чтобы болельщики не переживали, скажу – форвард будет. 

Задачу на ближайший сезон мы для себя поставили – попасть в зону еврокубков, будем к этому стремиться. Но при этом никто не отменяет стремление к максимуму в плане результатов. 

Планируем ли брать игроков в аренды? Нам нужен результат. Нужно поднять «Динамо» на новый уровень, поэтому, если будет хороший футболист, которого можно взять в аренду с правом выкупа, мы возьмём. Не вижу здесь проблем. ЦСКА, например, регулярно добивается результата с арендованными футболистами.

Напомним, недавно состав «Динамо» пополнили защитник «Ахмата» Заурбек Плиев, полузащитник «Легии» Себастьян Шимански и защитник «Рубина» Игорь Калинин.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сычев: «Успехи Дзюбы помогут развитию спорта в нашей стране»
Сегодня, 01:15 Комментарии4
Червиченко: «У „Спартака“ все линии проблемные»
Вчера, 22:45 Комментарии20
Григорян: «Яя Туре мог послать куда подальше Гвардиолу»
Вчера, 22:38 Комментарии9
Кангва: «Зарядился позитивом в Замбии»
Вчера, 19:40 Комментарии5
Черевченко: «Рады, что подписали Луценко»
Вчера, 19:34 Комментарии3
Антон Миранчук: «Начинался чемпионат хуже некуда»
Вчера, 18:22 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Аксинья
Аксинья
   14 / 730
сегодня в 06:40
Так играйте тогда свои спарринги с сильными соперниками, проходите обкатку, а не с лесниками из третьих дивизионов...
FILL3286
FILL3286
   6 / 730
сегодня в 06:33
Дюков; - задача зенита дойти до полу финала лиги чемпионов)) ору! чуть со стула не упал)) ХАХАХА
shlomo
shlomo
   119 / 730
сегодня в 06:30
Хорошая заява.....удачи!
cska plus
cska plus
   9 / 730
сегодня в 06:27
Все ставят такую задачу, даже федун.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100