Сычев: «Успехи Дзюбы помогут развитию спорта в нашей стране»

Экс-нападающий сборной России прокомментировал выступление национальной команды в двух последних матчах отборочного этапа ЧЕ -2020, а также оценил шансы форварда «Зенита» стать лучшим голеадором в истории российской сборной. В матче против Сан-Марино (9:0) Дзюба забил 4 мяча и обошёл в гонке бомбардиров Андрея Аршавина и Валерия Карпина.

Обыграть Кипр было гораздо труднее, чем Сан Марино. Ребятам вскружил голову разгром в первом матче?

Ни в коем случае, это здесь точно ни при чём. Вы же видели, что матч против Кипра был хорошим. Россия полностью контролировала ход встречи, демонстрировала свою игру. Просто были определённые проблемы с реализацией. Но это чисто технические нюансы, которые наша сборная обязательно доработает. Не стоит забывать, что это был последний матч после очень длинного сезона. Это тоже явно довлело над ребятами, чувствовалось и в психологическом, и в физическом плане. Но в целом игра получилась хорошей.

Реально ли Артёму Дзюбе добраться до первой строчки в списке лучших бомбардиров, на которой сейчас находится Александр Кержаков с 30 мячами?

Дай бог. Мы все только будем радоваться успехам и достижениям Артёма. Это поможет развитию спорта в нашей стране. Пусть Дзюба достигает своих целей и обгоняет всех, кого возможно. Думаю, это вполне реально, если он будет продолжать забивать, а нам в отборах вновь будет попадаться Сан-Марино (смеётся).