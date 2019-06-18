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Сычев: «Успехи Дзюбы помогут развитию спорта в нашей стране»

сегодня, 01:15
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия9 : 0Логотип футбольный клуб Сан-МариноСан-МариноМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал выступление национальной команды в двух последних матчах отборочного этапа ЧЕ-2020, а также оценил шансы форварда «Зенита» Артёма Дзюбы стать лучшим голеадором в истории российской сборной. В матче против Сан-Марино (9:0) Дзюба забил 4 мяча и обошёл в гонке бомбардиров Андрея Аршавина и Валерия Карпина.

Обыграть Кипр было гораздо труднее, чем Сан Марино. Ребятам вскружил голову разгром в первом матче?

Ни в коем случае, это здесь точно ни при чём. Вы же видели, что матч против Кипра был хорошим. Россия полностью контролировала ход встречи, демонстрировала свою игру. Просто были определённые проблемы с реализацией. Но это чисто технические нюансы, которые наша сборная обязательно доработает. Не стоит забывать, что это был последний матч после очень длинного сезона. Это тоже явно довлело над ребятами, чувствовалось и в психологическом, и в физическом плане. Но в целом игра получилась хорошей. 

Реально ли Артёму Дзюбе добраться до первой строчки в списке лучших бомбардиров, на которой сейчас находится Александр Кержаков с 30 мячами?

Дай бог. Мы все только будем радоваться успехам и достижениям Артёма. Это поможет развитию спорта в нашей стране. Пусть Дзюба достигает своих целей и обгоняет всех, кого возможно. Думаю, это вполне реально, если он будет продолжать забивать, а нам в отборах вновь будет попадаться Сан-Марино (смеётся).

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   2 / 730
сегодня в 01:57
Если в упор в мишень размером 7,32 х 2,44 метров попасть только с десятого раза - развитию спорта это не поможет.
mihaluch
mihaluch
   119 / 730
сегодня в 01:48
Дзюба если будет с таким же успехом отгружать клубам второй сотни, то обязательно будет лучшим.
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