Сычев: «В этот раз РПЛ очень серьезно подошла к составлению календаря»

Бывший нападающий сборной России высказался о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 клубов и поделился ожиданиями от следующего сезона.

Считаю, что есть компетентные люди, которые занимаются этим вопросом. Когда мы увидим всё на практике, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А пока всё только на бумаге и неофициально, нет смысла дискутировать на эту тему.

Думаю, в этот раз лига очень серьезно подошла к составлению календаря. Раньше со стороны клубов, болельщиков и журналистов было много нареканий, надеюсь, в нынешнем сезоне получится этого избежать. Это пойдет только на благо нашему футболу и имиджу РПЛ . Так что тут со всех сторон прогресс.

Я не любитель делать прогнозы. Давайте дождемся начала сезона и сами всё увидим. У нас много амбициозных команд, которые ставят перед собой самые высокие задачи. А чем больше таких клубов, тем выше конкуренция, больше классных матчей и интереснее наблюдать за каждым туром.