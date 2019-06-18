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Сычев: «В этот раз РПЛ очень серьезно подошла к составлению календаря»

сегодня, 08:13

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев высказался о возможном расширении РПЛ с 16 до 18 клубов и поделился ожиданиями от следующего сезона.

Считаю, что есть компетентные люди, которые занимаются этим вопросом. Когда мы увидим всё на практике, тогда уже можно будет делать какие-то выводы. А пока всё только на бумаге и неофициально, нет смысла дискутировать на эту тему.

Думаю, в этот раз лига очень серьезно подошла к составлению календаря. Раньше со стороны клубов, болельщиков и журналистов было много нареканий, надеюсь, в нынешнем сезоне получится этого избежать. Это пойдет только на благо нашему футболу и имиджу РПЛ. Так что тут со всех сторон прогресс.

Я не любитель делать прогнозы. Давайте дождемся начала сезона и сами всё увидим. У нас много амбициозных команд, которые ставят перед собой самые высокие задачи. А чем больше таких клубов, тем выше конкуренция, больше классных матчей и интереснее наблюдать за каждым туром.

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   23 / 732
сегодня в 08:26
Как всё было для свиней, так и осталось.
ДАША Д
ДАША Д
   163 / 732
сегодня в 08:20
Скоро узнаем степень компетентности.
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