«Барселона» прокомментировала слухи о Неймаре и Гризманне

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Официальный представитель «Барселоны» Хосеп Вивес прокомментировал слухи о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре и форварде «Атлетико» .

Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб готов вернуть Неймара, если тот принесёт публичные извинения за свой скандальный уход в ПСЖ .

Это то, что мы не собираемся обсуждать. Сейчас он игрок ПСЖ , и мы не должны говорить об этих вещах. Мы не будем ничего говорить, иначе загоним себя в западню.

Директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин недавно заявил, что ему давно известно о том, что Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». Однако Вивес не стал подтверждать эту информацию.