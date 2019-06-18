«Барселона» прокомментировала слухи о Неймаре и Гризманне

Официальный представитель «Барселоны» Хосеп Вивес прокомментировал слухи о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре и форварде «Атлетико» Антуане Гризманне.
Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб готов вернуть Неймара, если тот принесёт публичные извинения за свой скандальный уход в ПСЖ.
Это то, что мы не собираемся обсуждать. Сейчас он игрок ПСЖ, и мы не должны говорить об этих вещах. Мы не будем ничего говорить, иначе загоним себя в западню.
Директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин недавно заявил, что ему давно известно о том, что Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». Однако Вивес не стал подтверждать эту информацию.
Нам известны комментарии Хиль Марина. Но мы будем говорить только о состоявшихся трансферах. Мы не собираемся ретранслировать то, над чем мы работаем или не работаем.