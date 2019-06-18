ГлавнаяНовости

«Барселона» прокомментировала слухи о Неймаре и Гризманне

сегодня, 02:57

Официальный представитель «Барселоны» Хосеп Вивес прокомментировал слухи о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре и форварде «Атлетико» Антуане Гризманне.

Ранее появилась информация о том, что каталонский клуб готов вернуть Неймара, если тот принесёт публичные извинения за свой скандальный уход в ПСЖ.

Это то, что мы не собираемся обсуждать. Сейчас он игрок ПСЖ, и мы не должны говорить об этих вещах. Мы не будем ничего говорить, иначе загоним себя в западню.

Директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин недавно заявил, что ему давно известно о том, что Гризманн продолжит карьеру в «Барселоне». Однако Вивес не стал подтверждать эту информацию.

Нам известны комментарии Хиль Марина. Но мы будем говорить только о состоявшихся трансферах. Мы не собираемся ретранслировать то, над чем мы работаем или не работаем.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Слухи«Реал» и «Бенфика» согласовали трансфер Де Томаса
Сегодня, 02:04 Комментарии1
«Реал» хочет оформить трансфер Погба до 1 июля
Сегодня, 00:29 Комментарии4
Слухи«Ливерпуль» предлагает 40 млн фунтов за Бруну Фернандеша
Сегодня, 00:16 Комментарии3
«Манчестер Юнайтед» запросил у «Реала» стоимость Хамеса
Вчера, 23:29 Комментарии4
Слухи«Барселона» готова вернуть Неймара, если он публично извинится
Вчера, 23:23 Комментарии38
СлухиКлубы АПЛ претендуют на защитника «Милана»
Вчера, 20:41 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
KilianMbap
KilianMbap
   463 / 731
сегодня в 03:34
Вообще ни чего не сказал))
mihaluch
mihaluch
   124 / 731
сегодня в 03:08
В общем всё о ни о чём.
Project Pandora
Project Pandora
   514 / 731
сегодня в 03:03
А зачем в структуре есть человек для озвучивания того, что клуб ничего не комментирует?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100