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«Реал» и «Бенфика» согласовали трансфер Де Томаса

сегодня, 02:04

Нападающий «Реала» Рауль Де Томас близок к переходу в «Бенфику».

Согласно информации источника, клубы достигли соглашения по трансферу испанского форварда, и сделка должна быть завершена в ближайшее время. Португальскому клубу осталось согласовать последние детали контракта с самим игроком.

Сообщается, что «Бенфика» заплатит за Де Томаса чуть больше 20 млн евро, хотя «Реал» в начале переговоров требовал за 24-летнего испанца € 35 млн. 

В минувшем сезоне Де Томас на правах аренды выступал за «Райо Вальекано» и забил 14 голов в 33 матчах Примеры.

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