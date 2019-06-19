Павлюченко: «Глушаков оставил большой след в „Спартаке“»

Бывший нападающий «Спартака» прокомментировал уход из клуба полузащитника .

Конечно, это печально, что «Спартак» расторг контракт с Глушаковым, но к этому все шло. Я так и думал, что именно так произойдет. Жаль, конечно, что так случилось, судьба так часто распоряжается с футболистами. Думаю, что Глушаков, сейчас, наверное, пользу «Спартаку» не принесет. Сегодня тебя на руках носят, а завтра что-то пошло не так — ты становишься врагом народа, а «Спартак» — это народная команда. Это футбольная жизнь.

Глушаков оставил большой след в «Спартаке», он выиграл чемпионство с красно-белыми. Его в любом случае будут помнить болельщики, я за него рад, что он выиграл чемпионство в «Спартаке».

В любом случае карьера Глушакова продолжается, сейчас он подпишет контракт с новым клубом и безусловно усилит эту команду. Я знаю характер Дениса, он всегда будет идти вперед, где бы не оказался, он будет показывать себя. Он еще покажет всем свои мощные удары, передачи и филигранные подкаты. Все мы через это проходили, от этого никуда не денешься.