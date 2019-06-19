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Павлюченко: «Глушаков оставил большой след в „Спартаке“»

сегодня, 15:31

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко прокомментировал уход из клуба полузащитника Дениса Глушакова.

Конечно, это печально, что «Спартак» расторг контракт с Глушаковым, но к этому все шло. Я так и думал, что именно так произойдет. Жаль, конечно, что так случилось, судьба так часто распоряжается с футболистами. Думаю, что Глушаков, сейчас, наверное, пользу «Спартаку» не принесет. Сегодня тебя на руках носят, а завтра что-то пошло не так — ты становишься врагом народа, а «Спартак» — это народная команда. Это футбольная жизнь.

Глушаков оставил большой след в «Спартаке», он выиграл чемпионство с красно-белыми. Его в любом случае будут помнить болельщики, я за него рад, что он выиграл чемпионство в «Спартаке».

В любом случае карьера Глушакова продолжается, сейчас он подпишет контракт с новым клубом и безусловно усилит эту команду. Я знаю характер Дениса, он всегда будет идти вперед, где бы не оказался, он будет показывать себя. Он еще покажет всем свои мощные удары, передачи и филигранные подкаты. Все мы через это проходили, от этого никуда не денешься.

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Все комментарии
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   245 / 715
сегодня в 16:08
БОЛЬШОЙ КОРИЧНЕВЫЙ СЛЕД !
НУ КАК И ВЕСЬ СПАРТАК !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   61 / 715
сегодня в 15:58
Спасибо ему за чемпионство ,как и все, кто его творил !
sn_spb
sn_spb
   467 / 715
сегодня в 15:56
По моему Ромка о каком то другом Денисе говорит.
beefs
beefs
   57 / 715
сегодня в 15:55
От любви до ненависти...
kotmyshka
kotmyshka
   73 / 715
сегодня в 15:45
наследил...
wingback
wingback
   238 / 715
сегодня в 15:37
В виде банного листа, прилипшего к булкам...
don_surio
don_surio
   627 / 715
сегодня в 15:36
Я даже какой цвет у этого следа-)))
Байкал-38
Байкал-38
   31 / 715
сегодня в 15:35
Отмываться от этого "следа" Спартак будет ещё долго!
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