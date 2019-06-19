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Бабаев: «Мы пока не договорились с Бекао»

сегодня, 15:36

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе переговоров по трансферу защитника Родриго Бекао. Права на игрока принадлежат бразильскому клубу «Баия», за москвичей он играл на правах аренды.

Ситуация по Бекао является практически противоположной Влашичу, пока нет договоренности. Агенты, как это иногда бывает, преследуют свои интересы в этом вопросе. Пока ничего конкретного сказать не могу, но утверждать, что мы договорились тоже пока не представляется возможным.

Если не получится — никакой большой проблемы в этом не вижу. Думаю, что мы справимся с теми футболистами, которые у нас есть. Мы можем использовать в частности Дивеева, талантливого, молодого и очень хорошего российского футболиста; Виктора Васина, который восстановился от травмы. По другим трансферам ведется работа, получится или нет — время покажет.

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Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 715
сегодня в 16:20
Бекао очень дисциплинированно провел осень, а вот весной стал стабильно косячить, а это не есть хорошо.
Подпишут - хорошо, а коли нет, то плакать никто не не будет.....это же не ван Дейк!!!
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   42 / 715
сегодня в 15:42
После того как выкупили права на Влашича уже не так принципиально выкуп прав на Бекао.
Защитников и так хватает - Фернандес, Набабкин, Чернов, Васин, Магнуссон, Щенников, Дивеев.
Бекао проще заменить любым защитником, чем искать было замену Влашичу!
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