Азмун: «Калачев в „Ростове“ научил меня всему русскому мату»

Нападающий «Зенита» рассказал, как он изучал русский язык.

Когда я только приехал в Россию, мне было 17 лет, это было очень сложно: совсем молодой, приехал без семьи. После первой недели чувствовал себя мертвецом. Но затем начал понимать людей и культуру, которая отличается во всех странах. Мне было очень сложно понять, как я должен разговаривать, налаживать контакт с людьми, но примерно через месяц уже чувствовал себя как в Иране.

Я просто не знал язык. Русский был невероятно сложным для меня, слишком сложным. Меня спасал друг и переводчик Бако — он делал все для меня.

Сейчас нет проблем. Я знаю все матерные слова. Когда я был в «Ростове», Калачев научил меня всему русскому мату. Он самый плохой парень на поле. Он и Гацкан. Но за полем они лучшие. Я попросил Калачева научить меня матерным словам, чтобы я мог ответить, если кто-то будет меня материть. Сейчас все в порядке. Понимаю, 80-90 процентов русской речи.