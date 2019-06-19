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Азмун: «Калачев в „Ростове“ научил меня всему русскому мату»

сегодня, 18:17

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал, как он изучал русский язык.

Когда я только приехал в Россию, мне было 17 лет, это было очень сложно: совсем молодой, приехал без семьи. После первой недели чувствовал себя мертвецом. Но затем начал понимать людей и культуру, которая отличается во всех странах. Мне было очень сложно понять, как я должен разговаривать, налаживать контакт с людьми, но примерно через месяц уже чувствовал себя как в Иране.

Я просто не знал язык. Русский был невероятно сложным для меня, слишком сложным. Меня спасал друг и переводчик Бако — он делал все для меня.

Сейчас нет проблем. Я знаю все матерные слова. Когда я был в «Ростове», Калачев научил меня всему русскому мату. Он самый плохой парень на поле. Он и Гацкан. Но за полем они лучшие. Я попросил Калачева научить меня матерным словам, чтобы я мог ответить, если кто-то будет меня материть. Сейчас все в порядке. Понимаю, 80-90 процентов русской речи.

Азмун также рассказал о своей цели в карьере

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Все комментарии
kastites
kastites
   178 / 714
сегодня в 19:19
Безобразие
Позор Калачеву
борька
борька
   93 / 714
сегодня в 19:17
В сизо отправят
Faustello
Faustello
   10 / 714
сегодня в 19:09
Евсеев - уга га га га ))
Leningrad 84
Leningrad 84
   303 / 714
сегодня в 19:07
Вот с..., нашел чему учить правоверного мусульманина...
Cimonn
Cimonn
   71 / 714
сегодня в 18:22
А что еще ожидать от пердивщиков.
Akvarel
Akvarel
   77 / 714
сегодня в 18:21
В пердивном ростове не знают что такое футбол, мужичье способно только на мат и дружбе со свинями.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   125 / 714
сегодня в 18:20
Готовился к переезду в культурную столицу.
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