ГлавнаяНовости

Рейнгольд: «Глушакова просто задолбали»

сегодня, 08:30

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поддержал Дениса Глушакова, который вчера покинул клуб.

Могу сказать, что вся эта история мне неприятна. Я на стороне Комбарова и Глушакова. Сужу по игре. Я так понял, что руководство «Спартака» захотело избавиться от этих футболистов. Долго искал в прессе достоверную информацию, порочащую Глушакова, чтобы понять, что же он натворил. Но не нашел. Одни домыслы, полуфакты. Считаю, что парня просто заколбасили. Когда меня спрашивают, почему Глушаков так сдал в игре, то отвечаю: а кто выдержит такой напряг? Помимо прочего, у него не все было в порядке в быту, история с разводом. Парня просто задолбали. Думал, что у руководства проснется совесть и Глушакова возьмут под защиту, но ничего подобного. Вместо этого сдали парня, причем сделало это его же окружение. Я благодарен Глушакову за годы в «Спартаке», он хороший игрок, профессионал, я всегда буду так утверждать.

Глушаков сплавил Карреру? Это команда просила Глушакова об этом, она его делегировала на переговоры. Сам Глушаков ни в чем не виноват. Парня, повторяю, задолбали. Такое случается, и в том числе в «Спартаке». С Гавриловым Юрой такое было, Тихонова убирали из «Спартака», Аленичева... Да и со мной такое происходило, только я пешка рядовая в сравнении с великими. Это все некрасиво выглядит. Хотя всегда считал, что руководители «Спартака» должны защищать своих игроков. А то, что делает Федун, - это мерзко и неприлично. И не надо обманывать народ и придумывать объяснения, оправдания. Знаете, мы в России привыкли человека «убивать» до конца. Сгноим, сделаем так, чтобы он на коленки даже не встал. Вот то, что произошло с Глушаковым. Дай бог ему удачи в семье, в личной жизни и тем более на футбольном поле.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Широков: «Джорджевич не сможет заиграть в „Зените“»
Сегодня, 08:41 Комментарии4
Рейнгольд: «Дмитрий Комбаров играет лучше, чем Айртон»
Сегодня, 08:35 Комментарии5
Широков: «Волевым решением хотят оставить 16 команд в РПЛ»
Сегодня, 08:22 Комментарии9
Червиченко о заявлении Федуна: «Очередная кость, чтобы успокоить, брошена»
Сегодня, 01:50 Комментарии13
Семак: «Следим за игрой Барриоса на Кубке Америки»
Сегодня, 01:35 Комментарии2
Семак: «Сейчас нет варианта, при котором Анюков будет играющим тренером»
Сегодня, 00:26 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zimmer
Zimmer
сегодня в 09:01
Никто Глушакова не задолбал, он уже был таким.
No pupsiks
No pupsiks
   18 / 713
сегодня в 09:00
Опять свиньи грязное белье вывесили на всеобщее обозрение. Когда они будут готовиться к матчу со Шкендией не понятно.
ziborock
ziborock ответил Ангел неБесГрешен
   28 / 713
сегодня в 08:47
Вычеркиваю из списочка человека-дождя. Осталось несколько ИКСпертов-спартаковцев, теннисист и повар песенку запишет. Нет, вру, еще пельмень может подтянуться...
Пельмень? А Слуцкий при чем?!)))
ziborock
ziborock ответил Литейный 4
   28 / 713
сегодня в 08:47
Все ветераны свиней уходят с ссаными тряпками на плечах. Стыдно за мазутный проект. Гыгыгы
    ziborock
    ziborock ответил LOpp
       28 / 713
    сегодня в 08:46
    Рейнгольд ты сам задолбал уже, флюгер хренов.
    С Глушаковым вместе!)
    LOpp
    LOpp
       10 / 713
    сегодня в 08:44
    Рейнгольд ты сам задолбал уже, флюгер хренов.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 713
    сегодня в 08:43
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
         13 / 713
      сегодня в 08:41
      Вычеркиваю из списочка человека-дождя. Осталось несколько ИКСпертов-спартаковцев, теннисист и повар песенку запишет.
      Нет, вру, еще пельмень может подтянуться...
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 713
      сегодня в 08:41
      Сам же один из первых гнобил банщика. Стыдно за Спартак. Гыгыгы
      борька
      борька
         95 / 713
      сегодня в 08:38
      Совершенно верно!м Система коммунизма продолжает гноить, долбить все лучшее, скоро в чемпионате и сборной будут играть узкопленочные и копченые,, а димоны губосл!нявые будут ядовитой слюной порочить лучших футболистов, саэать в тюрьмы, поливать грязью! Кокорина и Мамаева сгноили!
      cska plus
      cska plus
         8 / 713
      сегодня в 08:38
      Интересно почему этот дед так сильно переживает за чоловечика, который ненавидит спартак, может сам такой а нам пыль пускает в глаза.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100