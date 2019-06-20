Рейнгольд: «Глушакова просто задолбали»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поддержал , который вчера покинул клуб.

Могу сказать, что вся эта история мне неприятна. Я на стороне Комбарова и Глушакова. Сужу по игре. Я так понял, что руководство «Спартака» захотело избавиться от этих футболистов. Долго искал в прессе достоверную информацию, порочащую Глушакова, чтобы понять, что же он натворил. Но не нашел. Одни домыслы, полуфакты. Считаю, что парня просто заколбасили. Когда меня спрашивают, почему Глушаков так сдал в игре, то отвечаю: а кто выдержит такой напряг? Помимо прочего, у него не все было в порядке в быту, история с разводом. Парня просто задолбали. Думал, что у руководства проснется совесть и Глушакова возьмут под защиту, но ничего подобного. Вместо этого сдали парня, причем сделало это его же окружение. Я благодарен Глушакову за годы в «Спартаке», он хороший игрок, профессионал, я всегда буду так утверждать.

Глушаков сплавил Карреру? Это команда просила Глушакова об этом, она его делегировала на переговоры. Сам Глушаков ни в чем не виноват. Парня, повторяю, задолбали. Такое случается, и в том числе в «Спартаке». С Гавриловым Юрой такое было, Тихонова убирали из «Спартака», Аленичева... Да и со мной такое происходило, только я пешка рядовая в сравнении с великими. Это все некрасиво выглядит. Хотя всегда считал, что руководители «Спартака» должны защищать своих игроков. А то, что делает Федун, - это мерзко и неприлично. И не надо обманывать народ и придумывать объяснения, оправдания. Знаете, мы в России привыкли человека «убивать» до конца. Сгноим, сделаем так, чтобы он на коленки даже не встал. Вот то, что произошло с Глушаковым. Дай бог ему удачи в семье, в личной жизни и тем более на футбольном поле.