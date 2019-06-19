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Семак: «На данный момент я не понимаю, где взять 18 команд для РПЛ»

сегодня, 23:47

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

На данный момент не понимаю, где взять такое количество. Сейчас нет столько команд, которые бы обладали хорошими условиями и материальной базой, чтобы РПЛ расширили именно сейчас. В перспективе это возможно. Есть стадионы, города, но качество и материальная база пока хромают. Нужно понимать, куда встроить эти матчи, поскольку в осенней и весенней частях у команд, выступающих в еврокубках, очень плотный график.

К сожалению, зимой, в течение трех месяцев, мы не можем проводить матчи. Летом регулярно проводятся крупные турниры, которые тоже обязывают делать паузы и начинать во второй половине июля. Эти пять месяцев накладывают отпечаток и ставят нас в более сложное положение, чем страны, где в высших лигах играют большее количество клубов и поэтому проводится больше матчей.

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Akvarel
Akvarel
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сегодня в 23:48
Можно пополнить филиалами спартака, чертановыми разными.
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