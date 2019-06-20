Семак: «Сейчас нет варианта, при котором Анюков будет играющим тренером»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг информацию о том, что Александр Анюков будет играющим тренером в команде.
Накануне о такой возможности заявил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.
Что касается Анюкова, то я с ним разговаривал. У него есть желание войти в тренерский штаб. В каком качестве и как его использовать мы с ним сможем обсудить детально, когда он договорится о контракте с клубом. И, надеюсь, начнем работать.
На данный момент не существует варианта, при котором Анюков будет играющим тренером. То, что он будет помогать нам в тренировочном процессе, — это факт.