Семак: «Сейчас нет варианта, при котором Анюков будет играющим тренером»

Главный тренер «Зенита» опроверг информацию о том, что будет играющим тренером в команде.

Накануне о такой возможности заявил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Что касается Анюкова, то я с ним разговаривал. У него есть желание войти в тренерский штаб. В каком качестве и как его использовать мы с ним сможем обсудить детально, когда он договорится о контракте с клубом. И, надеюсь, начнем работать.



На данный момент не существует варианта, при котором Анюков будет играющим тренером. То, что он будет помогать нам в тренировочном процессе, — это факт.