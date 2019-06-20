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Семак: «Сейчас нет варианта, при котором Анюков будет играющим тренером»

сегодня, 00:26

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак опроверг информацию о том, что Александр Анюков будет играющим тренером в команде.

Накануне о такой возможности заявил генеральный директор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

Что касается Анюкова, то я с ним разговаривал. У него есть желание войти в тренерский штаб. В каком качестве и как его использовать мы с ним сможем обсудить детально, когда он договорится о контракте с клубом. И, надеюсь, начнем работать. 

На данный момент не существует варианта, при котором Анюков будет играющим тренером. То, что он будет помогать нам в тренировочном процессе, — это факт. 

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
   251 / 715
сегодня в 01:22
Медведев имел ввиду преферанс
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответил Морозовский
   326 / 715
сегодня в 01:02
Семак жим-жим.
У вас Глушак Спартак ненавидит)))
Брулин
Брулин
   29 / 715
сегодня в 00:58
Сергей вроде обещал про другое рассказать! Как дела с Бегловым обстоят?
Морозовский
Морозовский
   2 / 715
сегодня в 00:36
Семак жим-жим.
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