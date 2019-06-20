ГлавнаяНовости

Широков: «Волевым решением хотят оставить 16 команд в РПЛ»

сегодня, 08:22

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков рассуждает о возможном расширении РПЛ.

Уже волевым решением хотят оставить 16. Уменьшить число команд и вернуться к варианту играть в четыре круга? Я - только за! Мне кажется, это и была бы пресловутая экономика в Премьер-лиге, о которой так много говорят. Чемпионат стал бы более смотрибельным, а вот когда экономика клубов действительно поднимется, тогда и можно было бы задуматься о расширении.

При такой формуле могло бы остаться даже и десять команд. Только нужно над регламентом хорошо подумать, чтобы у нижних команд тоже оставался стимул.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Широков: «Джорджевич не сможет заиграть в „Зените“»
Сегодня, 08:41 Комментарии2
Рейнгольд: «Дмитрий Комбаров играет лучше, чем Айртон»
Сегодня, 08:35 Комментарии4
Рейнгольд: «Глушакова просто задолбали»
Сегодня, 08:30 Комментарии9
Червиченко о заявлении Федуна: «Очередная кость, чтобы успокоить, брошена»
Сегодня, 01:50 Комментарии12
Семак: «Следим за игрой Барриоса на Кубке Америки»
Сегодня, 01:35 Комментарии2
Семак: «Сейчас нет варианта, при котором Анюков будет играющим тренером»
Сегодня, 00:26 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 08:53
Расширять нужно.
makkie
makkie
сегодня в 08:50
Да не будет никакого расширения !!
Откуда они деньги возьмут, стадионы всем построят, календарь составят?
ДСА
ДСА
сегодня в 08:48
Проголосовали: 15 за расширение, 1 против. Решение: не расширять. Демократия.
viva-viva
viva-viva
сегодня в 08:44
да и 16 много, оставить только под еврокубковые места, в начале сезона в кабинете поришают, кто где, а остальные все кубок , и региональные
Аксинья
Аксинья
сегодня в 08:32
Для вас шакалов бизнес уже давно вышел на первый план, а футбол задвинут на задворки...
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 08:28
Широков все таки хочет видеть "хрюшек" в пердиве!
beefs
beefs
сегодня в 08:25
С пустого в порожнее...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100