Широков: «Волевым решением хотят оставить 16 команд в РПЛ»

Бывший игрок «Зенита» рассуждает о возможном расширении РПЛ .

Уже волевым решением хотят оставить 16. Уменьшить число команд и вернуться к варианту играть в четыре круга? Я - только за! Мне кажется, это и была бы пресловутая экономика в Премьер-лиге, о которой так много говорят. Чемпионат стал бы более смотрибельным, а вот когда экономика клубов действительно поднимется, тогда и можно было бы задуматься о расширении.

При такой формуле могло бы остаться даже и десять команд. Только нужно над регламентом хорошо подумать, чтобы у нижних команд тоже оставался стимул.