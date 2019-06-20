Червиченко о заявлении Федуна: «Очередная кость, чтобы успокоить, брошена»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова нынешнего владельца московского клуба Леонида Федуна, заявившего о глобальной задаче – через пять лет передать управление клуба болельщикам «красно-белых».

Я прочитал сегодня, что в 2023 году Федун кому-то что-то передаст. Я в детстве-то не очень сказки любил, а во взрослом возрасте стараюсь их вообще пропускать мимо. Делать из клуба акционерную компанию, разместить где-то акции на бирже, продать. Знаете, всё это, может, и возможно, но для чего? Понять на самом деле сложно, а говорить о том, что кто-то будет решать, болельщики ли. Ну, это совсем уже такое… утопия, на мой взгляд. Очередная кость, чтобы успокоить, брошена.

Глушаков ушёл, Комбаров ушёл, Бокетти ушёл, Зе Луиш, возможно, уйдёт. Кто приходит? Какой-то Понсе непонятный, кто ещё? Непонятно, с кем собираются начинать сезон. Тренер абсолютно невразумительный, опять в начале сезона возможна обструкция. Эффект от постройки стадиона сходит на нет, все уже стали привыкать. Раньше говорили, что человек построил стадион, за это можно всё простить. Да, огромное дело, два человека только на свои деньги смогли это сделать. Это Федун и Галицкий. Болельщикам всегда мало, сколько ни сделай, поэтому сглаживающий эффект потихоньку сходит на нет, надо что-то новое придумать.

Этому выступлению Федуна предшествовало некое заявление о том, что не всё чисто с землей, какие-то там махинации, поэтому нужно какую-то новую вещь бросить, чтобы что-то маячило на горизонте, что-то непонятное и прекрасное. Может, он, как Чубайс, всех ваучерами задарит, ваучерами на владение «Спартаком», может, какая-то льготная продажа. Человек реально вкладывает большие деньги, реально свои. Но за что упрекать? За то, что вкладывает? Нельзя. То, что не продает? На мой взгляд, желающих нет. Большие клубы абсолютно убыточны, эти все сказки, что они самоокупаемые – это всё так, в пользу бедных, кто не знает реальной ситуации. Конечно, если такой процесс дарения произойдёт, тогда весь негатив, который сопровождался последнее время, уйдёт, будут говорить о нём только в превосходных тонах. Всё сделал и раздал команду её болельщикам.

А что будет с командой дальше? Знаете, это может быть первым могильным камнем. Миллион мнений, миллион желающих, чтобы сформировать свои пакеты. Потом нужно высказать своё мнение и протащить свои интересы. То, что команда будет инвестироваться за счёт акционеров – это бред, мы это всё проходили. Никто не даст и одного доллара, это только кажется, что все «пыжатся» и хотят. Знаете, у меня была ситуация, когда я и десять процентов не мог продать, желающих-то реальных не нашлось. Разговаривать будут все, рассуждать – многие, а реально платить деньги не будут.

Для того, чтобы «Спартак» не пострадал, необязательно его кому-то отдавать и рвать на кусочки. На мой взгляд, нужно сформировать хорошую команду, более-менее честную. Действительно, когда вокруг тебя летают миллионы, то от соблазна удержаться очень сложно, поэтому должна быть профессиональная команда специалистов с очень большими зарплатами, которые превышают заработки лучших футболистов этой команды.