ГлавнаяНовости

Семак: «Следим за игрой Барриоса на Кубке Америки»

сегодня, 01:35

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что клуб готов рассмотреть предложения по полузащитнику сборной Колумбии Вильмару Барриосу, который сейчас выступает на Кубке Америки.

Смотрим за его игрой. С точки зрения успехов его команды мнения два: с одной стороны хочется, чтобы он побыстрее приехал, с другой – для самого Барриоса, чем дальше он пройдёт, тем лучше.

Что касается желающих его приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб. Понимаем, что каждый хочет играть в более сильном чемпионате и клубе, как тот же Паредес. Абсолютно нормально, когда клуб отпускает игрока в такой ситуации.

В первом туре Кубка Америки Барриос и экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес сыграли друг против друга в матче Аргентина - Колумбия.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Червиченко о заявлении Федуна: «Очередная кость, чтобы успокоить, брошена»
Сегодня, 01:50 Комментарии1
Семак: «Сейчас нет варианта, при котором Анюков будет играющим тренером»
Сегодня, 00:26 Комментарии4
Семак: «На данный момент я не понимаю, где взять 18 команд для РПЛ»
Вчера, 23:47 Комментарии10
Чернов: «Больше всего из легионеров ЦСКА удивил Влашич»
Вчера, 23:33 Комментарии1
Дмитрий Комбаров: «Я планирую еще играть и играть»
Вчера, 22:56 Комментарии3
Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным домом»
Вчера, 22:34 Комментарии10
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100