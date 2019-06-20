Семак: «Следим за игрой Барриоса на Кубке Америки»

Главный тренер «Зенита» отметил, что клуб готов рассмотреть предложения по полузащитнику сборной Колумбии , который сейчас выступает на Кубке Америки.

Смотрим за его игрой. С точки зрения успехов его команды мнения два: с одной стороны хочется, чтобы он побыстрее приехал, с другой – для самого Барриоса, чем дальше он пройдёт, тем лучше.

Что касается желающих его приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб. Понимаем, что каждый хочет играть в более сильном чемпионате и клубе, как тот же Паредес. Абсолютно нормально, когда клуб отпускает игрока в такой ситуации.