Семак: «Следим за игрой Барриоса на Кубке Америки»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что клуб готов рассмотреть предложения по полузащитнику сборной Колумбии Вильмару Барриосу, который сейчас выступает на Кубке Америки.
Смотрим за его игрой. С точки зрения успехов его команды мнения два: с одной стороны хочется, чтобы он побыстрее приехал, с другой – для самого Барриоса, чем дальше он пройдёт, тем лучше.
Что касается желающих его приобрести, то можем рассматривать предложение, если оно будет устраивать и футболиста, и клуб. Понимаем, что каждый хочет играть в более сильном чемпионате и клубе, как тот же Паредес. Абсолютно нормально, когда клуб отпускает игрока в такой ситуации.
В первом туре Кубка Америки Барриос и экс-игрок «Зенита» Леандро Паредес сыграли друг против друга в матче Аргентина - Колумбия.