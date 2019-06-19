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Чернов: «Больше всего из легионеров ЦСКА удивил Влашич»

сегодня, 23:33

Защитник ЦСКА Никита Чернов подвел итоги сезона, а также выразил восхищение игрой полузащитника «армейцев» Николы Влашича, который подписал пятилетний контракт с «красно-синими».

— Довольны завершившимся сезоном?

— На самом деле, такое двоякое чувство. На старте все списывали нас со счетов из-за того, что у нас была очень молодая команда. Кто-то говорил, что хорошо, если в стыки не попадем. Нас хорошо мотивировал на каждую игру тренер. С его помощью мы смогли доказать, что при правильной игре можем достичь любого результата. И нет разницы, кто нам противостоит.

— А кто в этом сезоне вас удивил больше всего из иностранцев?

— Влашич. У парня техника совсем на другом уровне. Даже когда смотришь, как он играет, получаешь удовольствие. То, как он владеет мячом, распоряжается им, обыгрывает… Думаю, с трибуны тоже видно. А если говорить из русских, то я бы, конечно, отметил Чалова. Очень умный футболист.

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Boxert
Boxert
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сегодня в 23:49
Зато ты Влашича больше разочаровываешь.
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