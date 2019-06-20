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Антон Соснин перенес операцию в Финляндии

сегодня, 10:53

Полузащитник «Динамо» Антон Соснин рассказал о ходе восстановления после травмы. 

Сейчас чувствую себя достаточно хорошо для моего положения. На данный момент мне предписан покой, поэтому стараюсь лишний раз ногу не задействовать. Чтобы побыстрее заживала.

Я действительно в конце сезона был близок к общей группе, однако каждую тренировку нет-нет, да чувствовал боль. Рассказал об этом нашему медицинскому штабу, и Александр Эдуардович Ярдошвили, динамовский главный врач, предложил мне слетать в Финляндию – к специализированному доктору. Полетели мы туда по окончании чемпионата, и там врач однозначно сказал, что по результатам МРТ нужна операция. Потому что в процессе восстановления после травмы, которую я получил на турецких сборах, возникло осложнение. И именно оно вызывало боль при тренировочном процессе.

Сейчас в моем расписании значится дата 22 июня – в этот день, когда ребята вернутся с первого сбора в Австрии, мне должны снять швы. Я уберу, наконец, костыли и буду действовать по рекомендациям нашего медицинского штаба. Через физиотерапию меня будут постепенно подводить к нагрузкам.  

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Akvarel
Akvarel
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сегодня в 11:08
Здоровья Соснину!
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