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Кузяев пропустит сборы «Зенита» из-за травмы

сегодня, 00:07

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев с высокой долей вероятности пропустит сборы команды из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Маловероятно, что увидим Кузяева на сборах. У него проблемы со здоровьем, сейчас он проходит обследование. Съездил в Финляндию, потом поедет в Барселону, чтобы выбрать способ лечения. Пока сложно сказать насчет продолжительности его реабилитации.

Эта новость, конечно, неприятно нас удивила. Но такое бывает — это профессиональный спорт. К сожалению, он не может принимать участие в сборах. О тяжести травмы и точных сроках мы узнаем чуть позже, когда у нас будет вся картина. 

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   74 / 715
сегодня в 01:12
только восстановился и опять... здоровья!
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   26 / 715
сегодня в 00:58
Здоровья Кузяеву!
wingback
wingback
   214 / 715
сегодня в 00:55
Псина усатая вызвала в сборную только восстановившегося игрока, теперь проблемы у парня...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   38 / 715
сегодня в 00:28
Не везёт парнишке . Здоровья и ещё раз здоровья ! Всё будет хорошо !
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   106 / 715
сегодня в 00:13
Превращается в хроника.
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