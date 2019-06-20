Кузяев пропустит сборы «Зенита» из-за травмы

Полузащитник «Зенита» с высокой долей вероятности пропустит сборы команды из-за повреждения. Об этом сообщил главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак.

Маловероятно, что увидим Кузяева на сборах. У него проблемы со здоровьем, сейчас он проходит обследование. Съездил в Финляндию, потом поедет в Барселону, чтобы выбрать способ лечения. Пока сложно сказать насчет продолжительности его реабилитации.

Эта новость, конечно, неприятно нас удивила. Но такое бывает — это профессиональный спорт. К сожалению, он не может принимать участие в сборах. О тяжести травмы и точных сроках мы узнаем чуть позже, когда у нас будет вся картина.