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Слуцкий: «Безумно переживаю за Дзагоева»

сегодня, 13:46

Наставник «Витесса» Леонид Слуцкий не смог назвать причину частых травм хавбека ЦСКА Алана Дзагоева.

Может, дело в физиологии. Ни для кого не секрет, что бразильцы, кавказцы взрослеют раньше и стареют раньше. Есть огромная плеяда великолепных кавказских футболистов. Если вы назовете мне полевых игроков – вратарей оставляем за скобками – которые держали уровень после 30 лет, с удовольствием выслушаю. Таких примеров не припомню. Не знаю, что с Аланом, и по-прежнему надеюсь, что Дзага выйдет на прежний уровень.

Он получает большое количество травм, но я не знаю из-за чего. Чем они вызваны? Физиологией, процессом восстановления, режимом питания или сна – непонятно. Могу только сказать, что безумно переживаю, мы часто общаемся с Аланом.

Сейчас у него «кресты» – это уже немного другое. Да, он много раз получал мышечные травмы, их, наверное, можно как-то связать между собой. Может, какие-то проблемы со спиной возникли, но неправильно поставили диагноз. Очень многие мышечные повреждения возникают из-за проблем со спиной и зубами. Корень проблемы может быть где угодно, надеюсь, дело не в физиологии. Вот травма колена не вытекает из мышечной. Или, например, травма, которую Дзагоев получил перед чемпионатом Европы-2016. Перелом плюсневой кости. Ему просто наступили на ногу в последнем туре чемпионата против «Рубина».

Дзагоев слишком часто по ночам играет в Counter Strike? Даже не в курсе. Знаю, что многие ребята увлекаются стрелялками, но мой принцип прост: есть профессиональные требования, и я оцениваю, как человек их выполняет. Объяснять взрослым людям, как правильно есть и спать… 

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Все комментарии
beefs
beefs
   56 / 709
сегодня в 14:52
Для Дзагоева большой футбол закончен...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   52 / 709
сегодня в 14:41
За Алана все переживают!
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 14:25
К примеру, за тарасовского губошлёпа переживает один старикашка рейнгольд.
cska plus
cska plus
   10 / 709
сегодня в 14:24
За Алана переживает вся дружная армейская семья.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   100 / 709
сегодня в 14:11
Дружба с Ромкой Еремой довела до цугундера !
ermak6848
ermak6848
   122 / 709
сегодня в 13:58
возьми к себе в клуб и перестанешь воздыхать...
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