Адвокат Кокорина: «Александр может стать инвалидом»

У нападающего «Зенита» существуют проблемы со здоровьем. Об этом рассказал адвокат футболиста Андрей Ромашов.

Врачи посмотрели ногу и сказали, что есть прогресс в сторону ухудшения при отсутствии надлежащей медицинской помощи и необходимых средств и оборудования.

Это не заболевание. Это отсутствие реабилитации, которая повлечет инвалидность.

Александр хотел оборудовать тренажерный зал В СИЗО за свои деньги. Пятого декабря все это родители в следственный изолятор передали. Но это куда-то затерялось и до настоящего времени найти не можем.

Они воруют технику? Я такого не говорил. Это вы сказали. С правовой точки зрения есть позитивные ожидания, потому что вина незаконно усугублена, даже если не вдаваться в доказанность или недоказанность. Пределы разумного абсолютно преодолели.