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Адвокат Кокорина: «Александр может стать инвалидом»

сегодня, 11:51

У нападающего «Зенита» Александра Кокорина существуют проблемы со здоровьем. Об этом рассказал адвокат футболиста Андрей Ромашов.

Врачи посмотрели ногу и сказали, что есть прогресс в сторону ухудшения при отсутствии надлежащей медицинской помощи и необходимых средств и оборудования.

Это не заболевание. Это отсутствие реабилитации, которая повлечет инвалидность.

Александр хотел оборудовать тренажерный зал В СИЗО за свои деньги. Пятого декабря все это родители в следственный изолятор передали. Но это куда-то затерялось и до настоящего времени найти не можем.

Они воруют технику? Я такого не говорил. Это вы сказали. С правовой точки зрения есть позитивные ожидания, потому что вина незаконно усугублена, даже если не вдаваться в доказанность или недоказанность. Пределы разумного абсолютно преодолели.

Всё о скандале с участием Кокорина и Мамаева

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   4 / 755
сегодня в 12:30
Команды сверху не поступало об освобождении.
la_masia
la_masia ответил Danila Selin
   53 / 755
сегодня в 12:18
Не царское это дело, заниматься в общем спортзале.
пеналдус необыкновенный
пеналдус необыкновенный
   478 / 755
сегодня в 12:17
разрешите ему еще и камеру за свои бабки оборудовать а то скучно ему сидится от этого же тоже можно инвалидом стать
Palex
Palex ответил Danila Selin
   114 / 755
сегодня в 12:15
Вроде обьясняли, что для его колена именно дорожка нужна, а в местном спортзале ее нет. Во всяком случае это рекомендации физиотерапевта.
RUONE
RUONE
сегодня в 12:13
да он уже никому и не нужен, год не играл, мячи только подавать
Аксинья
Аксинья ответил Danila Selin
   42 / 755
сегодня в 12:07
Откровенно говоря, паршивый у Кокорина адвокат... Менять его надо. Хороший, вместо разглагольствования в прессе по этому поводу, будет пинать сотрудников ФСИН, мол где это всё? Да и сам Кокорин хорош: кто мешает ходить в общий спортзал, как это делает, к примеру, Мамаев? Да никто. Но нет, обиженной букой сидит в камере, мол сюда мне всё и подавайте...
Не мешайте, плис, господину Ромашову работать - пардон, зарабатывать, а Кокина нога ему как-то по барабану...
kastites
kastites
   255 / 755
сегодня в 12:06
Загубить хотят парня
Danila Selin
Danila Selin
   393 / 755
сегодня в 12:02
Откровенно говоря, паршивый у Кокорина адвокат... Менять его надо. Хороший, вместо разглагольствования в прессе по этому поводу, будет пинать сотрудников ФСИН, мол где это всё?
Да и сам Кокорин хорош: кто мешает ходить в общий спортзал, как это делает, к примеру, Мамаев? Да никто. Но нет, обиженной букой сидит в камере, мол сюда мне всё и подавайте...
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