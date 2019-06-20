Намли: «Уровень тренировок в России выше, чем в Голландии»

Новичок «Краснодара» рассказал, почему он принял решение переехать из Нидерландов в Россию.

Я привык доверять своему собственному инстинкту. Конечно, я советовался с семьёй, затем связался с Деми де Зеувом, который поиграл в России. Он рассказал об уровне российской лиги. В целом у меня остались самые положительные впечатления об общении с представителями «Краснодара», что и повлияло на моё окончательное решение.

Я оказался в классном коллективе, здесь позитивная атмосфера, видно, что все ребята объединены одной общей целью. В «Краснодаре» на тренировках делается упор на силовые упражнения, на физическую готовность. В Голландии мы были более расслабленные. Уровень тренировок здесь намного выше.