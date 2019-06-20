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Федун: «Родионов просто устал находиться под постоянным давлением»

сегодня, 10:10

Владелец «Спартака» Леонид Федун рад, что в клубе работал Сергей Родионов. Специалист недавно покинул свой пост.

В первую очередь Родионов – это легенда «Спартака». Все, кто пишет про него гадости, что-то важное забывают. Людей с таким бэкграундом можно по пальцам пересчитать. Он очень многое сделал для развития «Спартака»: как его детского футбола и академии, так и селекции. Многие решения, которые он предлагал в противовес предложениям от руководителей команд, оказались правильными. Он говорил не покупать игроков, а главный тренер или агенты, которые стояли рядом с тренером, покупали. Без имён.

Надо понимать, что Родионов просто устал находиться под постоянным давлением, поэтому и ушёл. То же самое и Измайлов – да, были ошибки, на которые мы указывали, были недоработки, но в целом все они причастны к чемпионству в 2017 году.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   6 / 712
сегодня в 10:35
Averoniy
Averoniy
   98 / 712
сегодня в 10:26
Родионов был хорошим игроком, пожалуй, лучшим за всю историю спартака, но руководитель никудышний.
Cimonn
Cimonn
   63 / 712
сегодня в 10:14
Надоел уже этот фердун со своей средней командой.
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