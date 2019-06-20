Федун: «Я не планировал приглашать Аленичева»

Владелец «Спартака» Леонид Федун признался, что в июне 2015 года он не собирался приглашать на пост главного тренера команды .

Аленичев — суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали».

Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Ганчаренко был. Аленичева вообще не было в моём списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они всё сделают. Вот, профессионалы всё сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось — либо ты сам отвечаешь, либо нет.