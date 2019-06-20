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Федун: «Я не планировал приглашать Аленичева»

сегодня, 09:29

Владелец «Спартака» Леонид Федун признался, что в июне 2015 года он не собирался приглашать на пост главного тренера команды Дмитрия Аленичева

Аленичев — суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали». 

Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Ганчаренко был. Аленичева вообще не было в моём списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они всё сделают. Вот, профессионалы всё сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось — либо ты сам отвечаешь, либо нет.

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Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответил Footbolista
   39 / 712
сегодня в 10:33
Ты зачем ему это написал?). Мир рухнет у него теперь в глазах))
Footbolista
Footbolista ответил Великолепный
   21 / 712
сегодня в 10:23
Евгений Гинер.
Прозвище: Женя Харьковский
Клуб: ЦСКА (Москва)
В 2001 году юрисконсульт ЦСКА Артём Симонян говорил в интервью «Коммерсант-Власти»: «А кто такой Евгений Гиннер, нам пока ещё непонятно. Откуда он — никто не знает». Сам новый президент «армейцев» о себе предпочитал не распространяться. Сообщал лишь кратко: «Харьковчанин. С 1986 года живу в Москве. В начале 90-х, как все, начал заниматься бизнесом».
По данным оперативников, бизнесом «как все» Женя Харьковский начал заниматься ещё в родном городе. С товарищами он контролировал самый крупный в Восточной Европе вещевой рынок Барабашово. Кроме того, в круг его интересов входили рестораны, авторынок и заводы по производству водки.

Весь бизнес Гинера был завязан на Москве. В столицу везли дешёвую одежду для барахолки в «Лужниках», перегоняли угнанные автомобили и поставляли палёное спиртное. Так завязывались связи. После двух заведённых на него уголовных дел будущий президент ЦСКА в 1990 году окончательно перебрался в Москву.
В середине 90-х столичный РУБОП занёс Гинера в свою базу с характеристикой: «Член преступной группы, занимающейся вымогательством». В числе прочих выходцев с Украины он влился в ряды липецкой ОПГ, которая контролировала рынок в «Лужниках».
Футбол позволил «липецким хохлам» легализироваться. Из судимого коммерсанта Гинер превратился в видного спортивного деятеля. Два года он возглавлял российскую премьер-лигу, брал с ЦСКА Кубок УЕФА, а сейчас входит в исполнительный комитет как УЕФА, так и РФС.

Позорище...
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   80 / 712
сегодня в 10:19
Хорошо, что фердун спартаком рулит, хоть чемитоном долго не будет.
Великолепный
Великолепный
   99 / 712
сегодня в 10:11
Вот и опять Леня Киевский подтверждает, что он очень далек от футбола!))
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   28 / 712
сегодня в 10:06
Фердун признается, что нефть воровать у народа ему удается гораздо лучше, чем руководить футболом.
cska plus
cska plus
   8 / 712
сегодня в 09:38
Федун признаётся в том, что его постоянно дурачат.
Faustello
Faustello
   6 / 712
сегодня в 09:34
Отберите у Леонида микрофон, забухал в караоке клубе и вместо песен начал вью в микрофон выдавать )))
Footbolista
Footbolista
   21 / 712
сегодня в 09:31
Профессионалы всегда исчезают вовремя...потому, что они профессионалы)...
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