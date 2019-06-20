Федун: «В „Спартак“ придут люди, которые должны придать энтузиазм»

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил назначение на пост генерального директора клуба Томаса Цорна.

Сейчас идёт формирование новой команды, придут люди, которые должны придать энтузиазм. Томас Цорн – один из таких. Надеюсь, что молодой задор послужит тому, что команда начнёт быстрее появляться и формироваться. Во-первых, у него очень хороший уровень образования: все бизнес-инстанции, которые можно было получить в Европе по футболу, – он всё имеет. Плюс наше общение на Кубке Матч Премьер показало, что этот человек обладает очень хорошим кругозором и знанием ситуации. Первый трансфер, который он сделал, надеюсь, вы его скоро увидите, на мой взгляд он провёл, тьфу-тьфу, очень хорошо. Лучше всех ожиданий и по размерам, и по комиссии. До конца об этом говорить не могу, потому что сделка пока не завершена, то есть фамилию назвать не могу, но вы его скоро увидите.

Не напрягают ли разговоры о том, что Цорн сын Прядкина? Когда я пришёл в армию, то у меня отец был полковником медицины, а я был ракетчиком. Лейтенант говорил, что меня отец туда устроил, хотя я сам бросил родной дом, потому что не хотел идти в медицинское училище, поэтому уехал в Ростов — в ракетное. Но вслед мне всегда говорили про отца. И дальше что? Я разве имею какое-то отношение к медицине? Я всё сделал самостоятельно. Да, отец был известный, народный хирург. Но если у известного футболиста сын придёт в футбол, он что, значит, по блату в футбол пришёл играть? Так не бывает. Цорн либо справится, либо нет. У него есть амбиции через 3-5 лет прийти к болельщикам в 2023 году и сказать: «Давайте выдвигайте меня в президенты».