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Федун: «В „Спартак“ придут люди, которые должны придать энтузиазм»

сегодня, 11:08

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил назначение на пост генерального директора клуба Томаса Цорна

Сейчас идёт формирование новой команды, придут люди, которые должны придать энтузиазм. Томас Цорн – один из таких. Надеюсь, что молодой задор послужит тому, что команда начнёт быстрее появляться и формироваться. Во-первых, у него очень хороший уровень образования: все бизнес-инстанции, которые можно было получить в Европе по футболу, – он всё имеет. Плюс наше общение на Кубке Матч Премьер показало, что этот человек обладает очень хорошим кругозором и знанием ситуации. Первый трансфер, который он сделал, надеюсь, вы его скоро увидите, на мой взгляд он провёл, тьфу-тьфу, очень хорошо. Лучше всех ожиданий и по размерам, и по комиссии. До конца об этом говорить не могу, потому что сделка пока не завершена, то есть фамилию назвать не могу, но вы его скоро увидите. 

Не напрягают ли разговоры о том, что Цорн сын Прядкина? Когда я пришёл в армию, то у меня отец был полковником медицины, а я был ракетчиком. Лейтенант говорил, что меня отец туда устроил, хотя я сам бросил родной дом, потому что не хотел идти в медицинское училище, поэтому уехал в Ростов — в ракетное. Но вслед мне всегда говорили про отца. И дальше что? Я разве имею какое-то отношение к медицине? Я всё сделал самостоятельно. Да, отец был известный, народный хирург. Но если у известного футболиста сын придёт в футбол, он что, значит, по блату в футбол пришёл играть? Так не бывает. Цорн либо справится, либо нет. У него есть амбиции через 3-5 лет прийти к болельщикам в 2023 году и сказать: «Давайте выдвигайте меня в президенты». 

Сейчас опубликован календарь на сезон. Когда мы играем с «Зенитом» и ЦСКА? Сразу после матчей в Лиге Европы! Это Цорн нам по блату сделал? Иметь календарь хуже мы не могли. И я думаю: он что, это специально сделал, чтобы показать, что независим от всего этого? Стопудово же! Ну а как!? Мы играем в августе восемь матчей, при этом с двумя основными конкурентами по РПЛ через два дня после матчей Лиги Европы. Так что все разговоры про Цорна — это бла-бла. Папа может тебя только зачать и дать воспитание, а дальше всё зависит от тебя. В футболе блата не может быть.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 713
сегодня в 12:07
Удачи Цорну
cska plus
cska plus
   7 / 713
сегодня в 11:51
В Кремле в зале прямого эфира сидит Дзюба а федуна там нет, Тёма расскажет Путину о махинациях афериста федуна.
Морозовский
Морозовский
   2 / 713
сегодня в 11:48
"Я ВСЁ СДЕЛАЛ САМОСТОЯТЕЛЬНО",- сказал "газпрём", отец "Зенита", потирая с радостью об задницу золотую медаль!
cska plus
cska plus
   7 / 713
сегодня в 11:41
ЗА ГО ВОР!
cska plus
cska plus
   7 / 713
сегодня в 11:38
Энтузиазм в спартаке заключается в том, кто больше обует федуна.
cska plus
cska plus
   7 / 713
сегодня в 11:37
Свинарник всегда играл с основными конкурентами когда те играли в еврокубках, мы отдыхали два дня они неделю, чё то федут не в ту степь гонит.
Binger
Binger
   83 / 713
сегодня в 11:27
Глушаков с Комбаровым и Самедовым. Искоренят карерщину, может быть, что-то и получится.
cska1948
cska1948
   94 / 713
сегодня в 11:26
Не удивлюсь, если через какое-то время Федун назовёт Цорна засланным казачком и обвинит его в том, что: "Мы играем в августе восемь матчей, при этом с двумя основными конкурентами по РПЛ через два дня после матчей Лиги Европы" Ведь заговоры против СпаМа НЕ должны прекращаться!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Красно Синий воин
   42 / 713
сегодня в 11:20
https://www.youtube.com/watch?v=_t38_6nrCPo
Про 0:2 - ты это ,конечно , по-конски погоречился , а в том ,что сезон уже закончился с Кононовым ,я с тобой где-то согласен !))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   23 / 713
сегодня в 11:17
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   42 / 713
сегодня в 11:17
А вот про блат в футболе тоже не надо БЛА-БЛА ! Знаем ,кушали уже !
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   29 / 713
сегодня в 11:17
Спартак спасет только расформирование.
Eddja
Eddja
   334 / 713
сегодня в 11:13
Федун в армии замполитом языком молотил бесполезно, теперь в ФК Свиньи тем же самым занимается.
Павел Амурский
Павел Амурский
   25 / 713
сегодня в 11:11
Пока не разгонят коррупционную воровскую шайку в хрюшатнике, удачи им не видать.
LOpp
LOpp
   10 / 713
сегодня в 11:10
брат, сват, сын, дочь, сосед?
кто на этот раз?
Boxert
Boxert
   92 / 713
сегодня в 11:09
Каждый год приходят, а воз и ныне там.
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