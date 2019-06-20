«Тамбов»: «Наш бюджет для РПЛ очень маленький»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о финансовом состоянии клуба.

Самое главное — нам нужен второй вратарь, который смог бы на должном уровне конкурировать с Георгием Шелия. Также у нас в поиске крайний левый защитник и футболист в опорную зону. И не откажемся от хорошего форварда, если такой вариант появится на флажке заявочной кампании.

По Хосонову вопрос решаем, он сейчас восстанавливается после травмы под присмотром врачей ЦСКА . Мы рассматриваем вариант с его приглашением. Думаю, что предстоящий сезон он на правах аренды проведет у нас. У нас обновление составит порядка 50 процентов. Где-то так получится.

Для нас Премьер-Лига — это новый виток в спортивной карьере, в истории клуба. Нам понятно, что РПЛ — это другой уровень. Но у нас в первой лиге был один из самых скромных бюджетов, но мы все равно добились прямой путевки в элиту. Все будет зависеть от нас самих. Если все мы будем едины, будем следовать одной цели и в команде сложится отличный микроклимат — у нас есть шансы. Все делается для того, чтобы все получалось. Думаю, что и в РПЛ у нас все будет хорошо, хотя понимаю, что наш бюджет для этого турнира очень-очень маленький.