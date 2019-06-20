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Семак: «У Джорджевича есть шанс проявить себя»

сегодня, 09:42

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал о будущем форварда команды Луки Джорджевича.

Всё будет зависеть от его игры, того, насколько он будет полезен команде. Его контракт рассчитан еще на один год. После сборов будем разговаривать, насколько ему интересно остаться, насколько клуб связывает свое будущее с Лукой. У него есть прекрасный шанс проявить себя и помочь нашей команде. Дальше будем говорить с ним, делать выводы и принимать решения, которые позволили бы сказать о его ближайшем или обозримом будущем. 

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
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сегодня в 09:58
Ему много шансов давали, но проигрывал Лука конкуренцию. Разве что вместо Заболотного. Но опять на скамейку. Так что снова уедет в аренду. Гыгыгы
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