Соболев: «Эмоции от возвращения в Самару только положительные»

Нападающий «Крыльев Советов» , вернувшийся в Самару после аренды в «Енисее», поделился мыслями о следующем сезоне.

Если честно, эмоции от возвращения в Самару только положительные. Я вернулся в свою родную команду, всех ребят был рад видеть. Уже часов с трех дня ждал, чтобы скорее началась тренировка, чтобы начать подготовку к сезону.

Какие цели в новом сезоне? Закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде. Остальное придет само.