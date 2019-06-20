Соболев: «Эмоции от возвращения в Самару только положительные»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, вернувшийся в Самару после аренды в «Енисее», поделился мыслями о следующем сезоне.
Если честно, эмоции от возвращения в Самару только положительные. Я вернулся в свою родную команду, всех ребят был рад видеть. Уже часов с трех дня ждал, чтобы скорее началась тренировка, чтобы начать подготовку к сезону.
Какие цели в новом сезоне? Закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде. Остальное придет само.
В новом сезоне первая игра — с ЦСКА. В прошлом году мы тоже с ними начинали. Сразу проверим себя, потому что соперник серьезный. «Арсенал» во втором туре — тоже хорошая команда. Я думаю, многое будет зависеть от первых двух игр. Хорошо, что мы начинаем чемпионат двумя домашними матчами.