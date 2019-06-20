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Соболев: «Эмоции от возвращения в Самару только положительные»

сегодня, 13:18

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев, вернувшийся в Самару после аренды в «Енисее», поделился мыслями о следующем сезоне.

Если честно, эмоции от возвращения в Самару только положительные. Я вернулся в свою родную команду, всех ребят был рад видеть. Уже часов с трех дня ждал, чтобы скорее началась тренировка, чтобы начать подготовку к сезону.

Какие цели в новом сезоне? Закрепиться в составе, играть и приносить пользу команде. Остальное придет само.

В новом сезоне первая игра — с ЦСКА. В прошлом году мы тоже с ними начинали. Сразу проверим себя, потому что соперник серьезный. «Арсенал» во втором туре — тоже хорошая команда. Я думаю, многое будет зависеть от первых двух игр. Хорошо, что мы начинаем чемпионат двумя домашними матчами.

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Принц тарасовский
Принц тарасовский
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сегодня в 13:32
Удачи КС в новом сезоне!
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