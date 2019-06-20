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Луческу: «Фурсенко постоянно общался с игроками „Зенита“ в обход меня»

вчера, 22:51

Бывший наставник «Зенита» Мирча Луческу рассказал об отношениях с экс-президентом клуба Сергеем Фурсенко.

Луческу работал в «Зените» в сезоне-2016/17.

В «Зените» Сергей Фурсенко, которого еще не назначили президентом, уже с апреля взял дела под контроль, постоянно появлялся на базе, расчищал под себя пространство – убрали спортивного директора, врача, других сотрудников… Фурсенко постоянно общался с игроками в обход меня. А мы ведь боролись за титул, за Лигу чемпионов.

Он много раз звал пообедать в ресторан «Бруно», убеждал, что хочет строить новый, молодой «Зенит» со мной, что очень меня ценит за Тимощука, который в свое время перешел в Питер из моего «Шахтера» и сильно помог. А на деле оказалось, что уже договорился обо всем с Роберто Манчини. Разве это корректно?

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wingback
wingback
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STVA 1
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Zenit_84
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Footbolista
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Цыган начал правду рассказывать про крысиную возню в лазурной банке...
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