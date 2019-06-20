Шаронов: «„Рубин“ сейчас не укомплектован процентов на 30%»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» подвел итоги товарищеского матча против «Нефтехимика» (1:2).

Мы работаем всего неделю вместе, команда не укомплектована процентов на 30 на данный момент. Некоторые игроки в сборной, поэтому эта игра оценивалась с точки зрения того, как игроки принимали информацию, которую мы дали им в течение этого короткого периода. Что касается игроков, которые на просмотре, то мы обсудим, а потом появится информация.

Я уже не первый год работаю тренером, просто сейчас, наверное, наивысшее достижение, поэтому процесс идет. Мы выстраиваем контакт с игроками, чтобы мы были единым целым. В этом направлении идет работа через тренировочный процесс и тактические занятия. В целом все нормально.

Ошибки в этом матче? Я уже говорил, с какой целью мы играли. Отчет об ошибках игроки получат на втором сборе. Точной информации насчет следующих соперников еще нет, потому что мы прорабатываем, где будем проводить следующий сбор.