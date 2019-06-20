Луческу: «„Зенит“ не пригласил меня на чемпионский парад»

Бывший главный тренер «Зенита» сообщил, что клуб не пригласил его на чемпионский парад.

Почему не приехал на парад «Зенита»? Так они меня не пригласили! Игроки звали, а от руководства приглашения не пришло. Но это не проблема. Я очень рад за «Зенит», за Сергея Семака, за футболистов и персонал команды, с кем знаком. Они сделали большую работу, хотя мне кажется, что последний чемпионат России по уровню был слабее предыдущих.

Дзюба и Лунёв звали меня на парад. Отличные ребята. В Лунёва вообще никто не верил до меня, пока я не позвал его в «Зенит». У него к 26 годам не набиралось и 10 матчей в высшем дивизионе.