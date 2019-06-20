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Луческу: «„Зенит“ не пригласил меня на чемпионский парад»

сегодня, 22:39

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу сообщил, что клуб не пригласил его на чемпионский парад.

Почему не приехал на парад «Зенита»? Так они меня не пригласили! Игроки звали, а от руководства приглашения не пришло. Но это не проблема. Я очень рад за «Зенит», за Сергея Семака, за футболистов и персонал команды, с кем знаком. Они сделали большую работу, хотя мне кажется, что последний чемпионат России по уровню был слабее предыдущих.

Дзюба и Лунёв звали меня на парад. Отличные ребята. В Лунёва вообще никто не верил до меня, пока я не позвал его в «Зенит». У него к 26 годам не набиралось и 10 матчей в высшем дивизионе.

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