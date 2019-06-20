Данченко: «Думаю, физически „Рубин“ еще не готов»

Новичок «Рубина» Олег Данченко подвел итоги товарищеского матча казанской команды против «Нефтехимика» (1:2).
Самочувствие хорошее, провели первый контрольный матч. Понятно, что тяжело первое время показать какие-то наигровки, комбинации. Будем стремиться к лучшему. Мы провели первый матч, стараемся понять друг друга на поле. Думаю, с каждой игрой будем прибавлять.
Результат нужно показать в чемпионате. Сейчас нужно наиграть состав, комбинации, вникнуть в требования тренера.
Я думаю, что физически мы еще не готовы, но постепенно втягиваемся. Идут полноценные сборы и с каждым днем будем наверстывать, чтобы подготовиться к сезону.