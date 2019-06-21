В «Зенит» может перейти защитник «Ливерпуля»

Согласно информации источника, «Зенит» заинтересован в услугах защитника Альберто Морено. В июне футболист покинет «Ливерпуль» и будет считаться свободным агентом.
Отмечается, впрочем, что 26-летний испанец не является основным вариантом усиления левого фланга обороны. Работой по возможному переходу Морено занимается спортивный директор «сине-бело-голубых» Хавьер Рибалта.
Испанский идальго с освобождающейся шпагой..:))
Впереди томительное ожидание момента, когда упадёт перчатка и скрипнет перо в знак совершения сделки..:))
Испанский идальго с освобождающейся шпагой..:))
Впереди томительное ожидание момента, когда упадёт перчатка и скрипнет перо в знак совершения сделки..:))
Соккер тот ещё интрихант в заголовках))
СПИД-инфо нервно курит)))
Соккер тот ещё интрихант в заголовках))
СПИД-инфо нервно курит)))