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В «Зенит» может перейти защитник «Ливерпуля»

сегодня, 20:13

Согласно информации источника, «Зенит» заинтересован в услугах защитника Альберто Морено. В июне футболист покинет «Ливерпуль» и будет считаться свободным агентом.

Отмечается, впрочем, что 26-летний испанец не является основным вариантом усиления левого фланга обороны. Работой по возможному переходу Морено занимается спортивный директор «сине-бело-голубых» Хавьер Рибалта.

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Все комментарии
Carradona
Carradona ответил Garrincha58
   351 / 702
сегодня в 21:30
Для Ливерпуля это средний игрок, поэтому и отпускают, а для зенита космос. И вряд-ли он пойдет в Зенит, лучше обратно в Севилью вернётся.
Лакшери
Лакшери
   552 / 702
сегодня в 21:27
7:0
Правдин Семён
Правдин Семён
   60 / 702
сегодня в 21:19
А куда ему ещё ехать?
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   79 / 702
сегодня в 21:12
Это все вранье, друг Путина Миллер купит в Зенит Ван Дейка за 200 млн евро. Скоро введут новый налог: "На покупку Зенитом Ван Дейка"
dzvinka
dzvinka
   55 / 702
сегодня в 21:07
самый раз)))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 702
сегодня в 21:05
Как то слухи комментировать не комильфо.
STVA 1
STVA 1
   49 / 702
сегодня в 20:58
А я то думал , куда он собрался!
mihaluch
mihaluch
   45 / 702
сегодня в 20:57
Морена надежда Зенита.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   188 / 702
сегодня в 20:49
Очередная жирная утятина!
particular
particular
   7 / 702
сегодня в 20:38
Опять про заинтересованность в услугах..:))
Испанский идальго с освобождающейся шпагой..:))
Впереди томительное ожидание момента, когда упадёт перчатка и скрипнет перо в знак совершения сделки..:))
drug01
drug01
   86 / 702
сегодня в 20:38
Все рвутся в Зенит!
Garrincha58
Garrincha58
   370 / 702
сегодня в 20:37
на кой это марена нужон если бы он был отличным защитником его бы никто не отпустил в 26 лет
Морозовский
Морозовский
   8 / 702
сегодня в 20:35
    Novograd
    Novograd
       276 / 702
    сегодня в 20:34
    Ахааааа ск что ти несешь
    cska plus
    cska plus
       6 / 702
    сегодня в 20:27
    Болтовня
    kotmyshka
    kotmyshka
       77 / 702
    сегодня в 20:26
    интересно
    Pronto
    Pronto
       138 / 702
    сегодня в 20:22
    Бомжи небось про ван Дейка подумали.
    Соккер тот ещё интрихант в заголовках))
    СПИД-инфо нервно курит)))
    Hypnoz
    Hypnoz
       240 / 702
    сегодня в 20:21
    Слишком молод ! Может не вписаться, в коллектив .
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