В «Зенит» может перейти защитник «Ливерпуля»

сегодня, 20:13

Согласно информации источника, «Зенит» заинтересован в услугах защитника . В июне футболист покинет «Ливерпуль» и будет считаться свободным агентом.

Отмечается, впрочем, что 26-летний испанец не является основным вариантом усиления левого фланга обороны. Работой по возможному переходу Морено занимается спортивный директор «сине-бело-голубых» Хавьер Рибалта.