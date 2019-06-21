Мирзов может перейти в «Спартак» за 3,5 млн евро

«Спартак» активно работает над трансфером полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, сообщают СМИ.
На данный момент именно «красно-белые» являются главными претендентами на игрока. Сумма перехода может составить порядка 3,5 млн евро.
25-летний Мирзов перешел в «Ростов» в 2017 году. Прошлый сезон он провел в аренде в тульском «Арсенале», где забил 6 голов в 26 матчах РПЛ.
Иной раз матчи так складываются,что профи-технари не могут и нужен один с бандитской рожей,тупо напролом как во дворе.
Иной раз матчи так складываются,что профи-технари не могут и нужен один с бандитской рожей,тупо напролом как во дворе.
на смотри https://www.youtube.com/watch?v=GgYg552662Q
на смотри
Не уверен что этот переход пойдет ему на пользу
Не уверен что этот переход пойдет ему на пользу
Медленный,без техники,с бандитской рожей.
Одна упёртость и есть.
Медленный,без техники,с бандитской рожей.
Одна упёртость и есть.
ГЫ-ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ-ГЫ