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Мирзов может перейти в «Спартак» за 3,5 млн евро

сегодня, 15:47

«Спартак» активно работает над трансфером полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова, сообщают СМИ.

На данный момент именно «красно-белые» являются главными претендентами на игрока. Сумма перехода может составить порядка 3,5 млн евро.

25-летний Мирзов перешел в «Ростов» в 2017 году. Прошлый сезон он провел в аренде в тульском «Арсенале», где забил 6 голов в 26 матчах РПЛ.

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Все комментарии
parallels
parallels ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   14 / 698
сегодня в 16:38
БУДЕТ ВДВОЁМ С ГУЛИЕВЫМ ВСЯКИМ АМЕРИКОСАМ НОСЫ ЛОМАТЬ !!! ГЫ-ГЫ-ГЫ
😄
nik9373
nik9373 ответил Сергей Саныч
   501 / 698
сегодня в 16:37
Никогда не нравился. Медленный,без техники,с бандитской рожей. Одна упёртость и есть.
Твоё описание и под Дзюбу подходит.

Иной раз матчи так складываются,что профи-технари не могут и нужен один с бандитской рожей,тупо напролом как во дворе.
Гавроша
Гавроша
   130 / 698
сегодня в 16:18
Спартак уже у ростова отбросы подбирает.
Байкал-38
Байкал-38
   26 / 698
сегодня в 16:15
Пусть Спартак забирает, я не против. Когда появилась инфа, что его может Локо купить, то радости это точно не вызвало. Мирзов мне чем то Касаева напоминает, пару игр нормально сыграет, а потом провал. Нестабильный игрок, техники мало. Одним словом подвержен эмоциям, иногда только во вред команде. Несколько игр в сезоне на кураже это не признак мастерства.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ ответил Сергей Саныч
   698 / 698
сегодня в 16:10
Никогда не нравился. Медленный,без техники,с бандитской рожей. Одна упёртость и есть.
все его матчи и голы смотрел?;)
на смотри
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   698 / 698
сегодня в 16:09
Мирзов технарь и стоит гораздо больше ИМХО
Не уверен что этот переход пойдет ему на пользу
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   17 / 698
сегодня в 16:07
Никогда не нравился.
Медленный,без техники,с бандитской рожей.
Одна упёртость и есть.
Шуnя771
Шуnя771
   131 / 698
сегодня в 16:02
Зачем? Это шутка?
Павел Амурский
Павел Амурский
   27 / 698
сегодня в 16:01
Завязал с футболом.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 698
сегодня в 15:55
Еще один карьеру загубить хочет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   176 / 698
сегодня в 15:53
БУДЕТ ВДВОЁМ С ГУЛИЕВЫМ ВСЯКИМ АМЕРИКОСАМ НОСЫ ЛОМАТЬ !!!

ГЫ-ГЫ-ГЫ
ДСА
ДСА
   104 / 698
сегодня в 15:51
Ростову не подходит, Спартак берет да еще за 3,5 млн.
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