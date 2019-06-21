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«Зенит» согласовал контракт с защитником «Атлетико Паранаэнсе» Лоди

сегодня, 11:33

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» возобновил переговоры по левому защитнику «Атлетико Паранаэнсе» Ренану Лоди.

Пару недель назад бразильские медиа сообщали о провалившихся переговорах между «Зенитом» и «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу левого защитника Ренана Лоди. «Зенит» давал 20 млн евро с учетом всех потенциальных бонусов, бразильцы хотели 25.

Теперь, по моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 млн евро — эту сумму «Атлетико» получит гарантированно.

Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время. Сам Ренан согласовал личный контракт с «Зенитом».

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Все комментарии
112910415
112910415
   74 / 698
сегодня в 12:22
срочно брать, срочно !
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Капитан Врунгель
   2 / 698
сегодня в 12:13
аргентинцы обиделись на зенит,те подвергли их брата Леандро гонениям((
cska plus
cska plus
   7 / 698
сегодня в 12:13
Базарный сплетник федуновский всем уши прожжужжал.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил oFANATo
   2 / 698
сегодня в 12:12
они не дураки,зачем им обогощать прЯмого конкурента .они возьмут этого бразильца,напичкают его деньгами и его контракт не потянет даже Реал
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   2 / 698
сегодня в 12:08
Гуливер его в первом же матче положит
oFANATo
oFANATo
   70 / 698
сегодня в 12:07
А раньше слухи ходили, что лазурные хотели Марио Фернандеса из ЦСКА....
Брулин
Брулин
   28 / 698
сегодня в 12:02
Покупать молодых бразильцев без опыта игры в Европе всегда рискованно. Посмотрим, что получится у него.
Сергей Вакулов
Сергей Вакулов
сегодня в 12:01
он на трансфере 4 ляма стоит,очередной распил?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   46 / 698
сегодня в 11:57
У Зинаиды мамахи большие, доить можно по полной))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   2 / 698
сегодня в 11:56
а у него контракт еще на три года,поэтому и ценник такой,там не дураки,в бразилии,умеют расистов разводить
LOpp
LOpp ответил 25процентный клоун
   10 / 698
сегодня в 11:56
это их спонсор ЛЧ обязал зулуса купить,чтобы не выделяться,тогда им опять группу из бенфик и баеров соберут
так вроде спонсор ЛЧ сам газпром))
а если их обяжут гея купить под ЛЧ?
LOpp
LOpp ответил Ангел неБесГрешен
   10 / 698
сегодня в 11:55
А насчёт бОльшей суммы покупки верится охотнее?
ну дык, по Матч ТВ сказали про 23 млн, я верю телевизору, там не врут))
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   24 / 698
сегодня в 11:54
А что, аргентинцы закончились что ли? Там же можно во второй аргентинской лиге ещё поискать, они по уровню как раз постоянному полуфиналисту ЛЧ подойдут.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   2 / 698
сегодня в 11:53
ты уж питерских не пугай,Леандро за этот только год два трофея взял,лигу1 и рпл,ему ЗМ надо дать и 47 млн бонусов
LOpp
LOpp ответил Faustello
   10 / 698
сегодня в 11:53
А кто то что про него знает? Он хоть нормальный игрок? стоит таких денег?
судя по количеству проведенных матчей он далеко не основной футболист из бразильского середняка. 20 лямов явно завышенная цена. На трансмаркете его цена 4 ляма.
вообще, бразильские защитники это всегда "кот в мешке".
particular
particular
   8 / 698
сегодня в 11:53
Это что же должен творить на поле молодой защитник, что бы за него отвалить 20 мультов?!..:)) С надеждой, что, типа, чем дороже, - тем лучше?!..:))
Прайс не всегда отражает способность и перспективность приобретения...:))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Faustello
   2 / 698
сегодня в 11:50
полноприводный))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   2 / 698
сегодня в 11:49
это их спонсор ЛЧ обязал зулуса купить,чтобы не выделяться,тогда им опять группу из бенфик и баеров соберут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил LOpp
   13 / 698
сегодня в 11:48
Паредаса и купили за большую сумму, а насчет 47 миллионов слабо вериться. Если честно.
А насчёт бОльшей суммы покупки верится охотнее?
Faustello
Faustello
   4 / 698
сегодня в 11:46
А кто то что про него знает? Он хоть нормальный игрок? стоит таких денег?
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 698
сегодня в 11:45
лучше бы Дэни Роуза купили за 20,ах да,он ненавидит рассизм
Faustello
Faustello ответил LOpp
   4 / 698
сегодня в 11:45
какой же он зулус? зулусы только в Спартаке бывают, а в Зените - Южные славяне!
Просто загорелый ариец ))
LOpp
LOpp ответил 25процентный клоун
   10 / 698
сегодня в 11:44
вахааааа,зулус)))
какой же он зулус?
зулусы только в Спартаке бывают, а в Зените - Южные славяне!
Faustello
Faustello
   4 / 698
сегодня в 11:44
Это явно антизулусское оружие, будут подсылать в Спартак между матчами, чтобы он местных зулусов по кабакам таскал и режим им нарушал )))
LOpp
LOpp ответил номер 12
   10 / 698
сегодня в 11:43
Паредеса например.
Паредаса и купили за большую сумму, а насчет 47 миллионов слабо вериться. Если честно.
Footbolista
Footbolista
   15 / 698
сегодня в 11:41
Вираж: Семак, иди сюда...вместе с Лоди...
sn_spb
sn_spb ответил makkie
   399 / 698
сегодня в 11:41
Ну вот, кто еще в России сейчас заплатит 20-25 млн евро? Только Зенитушка :)
Зависть плохое чувство.
номер 12
номер 12 ответил LOpp
   228 / 698
сегодня в 11:39
какого продали за большие суммы?
Вот только откуда брать деньги на новый трансфер, это вопрос
номер 12
номер 12 ответил LOpp
   228 / 698
сегодня в 11:39
какого продали за большие суммы?
Паредеса например.
kilot11
kilot11 ответил 25процентный клоун
   438 / 698
сегодня в 11:39
-)))))
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