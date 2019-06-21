«Зенит» согласовал контракт с защитником «Атлетико Паранаэнсе» Лоди

Телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» возобновил переговоры по левому защитнику «Атлетико Паранаэнсе» Ренану Лоди.
Пару недель назад бразильские медиа сообщали о провалившихся переговорах между «Зенитом» и «Атлетико Паранаэнсе» по трансферу левого защитника Ренана Лоди. «Зенит» давал 20 млн евро с учетом всех потенциальных бонусов, бразильцы хотели 25.
Теперь, по моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 млн евро — эту сумму «Атлетико» получит гарантированно.
Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время. Сам Ренан согласовал личный контракт с «Зенитом».
а если их обяжут гея купить под ЛЧ?
а если их обяжут гея купить под ЛЧ?
вообще, бразильские защитники это всегда "кот в мешке".
вообще, бразильские защитники это всегда "кот в мешке".
Прайс не всегда отражает способность и перспективность приобретения...:))
Прайс не всегда отражает способность и перспективность приобретения...:))
зулусы только в Спартаке бывают, а в Зените - Южные славяне!
зулусы только в Спартаке бывают, а в Зените - Южные славяне!