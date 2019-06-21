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Гильерме договорился со «Спартаком» и хочет разорвать контракт с «Локо»

сегодня, 16:40

Вратарь «Локомотива» Гильерме предложил клубу досрочно расторгнуть контракт.

Текущее соглашение голкипера истекает в декабре, однако стороны не смогли договориться о новом договоре. Гильерме хотел получить трехлетний контракт, подписной бонус в размере 3 млн евро и 2,5 млн евро ежегодно. «Локо» же готов предложить лишь 1,4 млн евро за сезон. 

Футболист попросил «железнодорожников» разорвать контракт и заплатить ему оклад только за 2 месяца. У Гильерме уже есть договоренность со «Спартаком», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока и его представителей.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   50 / 698
сегодня в 16:56
Гильерме в "Спартаке", мир увидит какая это дыра.
parallels
parallels
   14 / 698
сегодня в 16:55
лютый позор - переходить из ЛЧ в середняк, копадельсол, кубок тины. кстати, включайте матч премьер прямо сейчас 😂
25процентный клоун
25процентный клоун ответил dino-hsv
   2 / 698
сегодня в 16:54
Спартак убивает конкурента в упор
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 698
сегодня в 16:54
хахаха,байкулашка,раз два три)))))
Цорн рвет всех на части,браво Цорн,браво Цорн,браво!!!
dino-hsv
dino-hsv
   101 / 698
сегодня в 16:54
спартак решил окольными путями увеличить свое представительство в сборной?
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   698 / 698
сегодня в 16:52
он далекооо не Дассаев ;)
mangoх12
mangoх12
   158 / 698
сегодня в 16:52
Вухаха ну и 8ик. Дыра дырой ведь
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 698
сегодня в 16:51
В спартаке есть один вратарь, который с центра поля пропускает.
Теперь будет ещё один, который пропускает с угловых!
Летающий Макаронный Монстр
Летающий Макаронный Монстр
   191 / 698
сегодня в 16:50
Менять ЛЧ на ЛЕ и переходить в более слабую команду странно как-то
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Летающий Макаронный Монстр
   37 / 698
сегодня в 16:48
Куда им столько вратарей?
Не повредит ! ))
Владимир Николаевич
Владимир Николаевич
   380 / 698
сегодня в 16:47
ДО ЧЕГО ГАЗ ПРОМ ФУТБОЛ В СТРАНЕ ДОВЕЛ :(
wingback
wingback
   121 / 698
сегодня в 16:46
Хочет поскорее вынимать пятёрки и семёрки...
Летающий Макаронный Монстр
Летающий Макаронный Монстр
   191 / 698
сегодня в 16:43
Куда им столько вратарей?
Дима Головашич
Дима Головашич
   307 / 698
сегодня в 16:42
Говорили, хотят в финансовый Феирплей войти.))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   16 / 698
сегодня в 16:41
Позор!
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