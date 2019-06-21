Гильерме договорился со «Спартаком» и хочет разорвать контракт с «Локо»

сегодня, 16:40

Вратарь «Локомотива» Гильерме предложил клубу досрочно расторгнуть контракт.

Текущее соглашение голкипера истекает в декабре, однако стороны не смогли договориться о новом договоре. Гильерме хотел получить трехлетний контракт, подписной бонус в размере 3 млн евро и 2,5 млн евро ежегодно. «Локо» же готов предложить лишь 1,4 млн евро за сезон.

Футболист попросил «железнодорожников» разорвать контракт и заплатить ему оклад только за 2 месяца. У Гильерме уже есть договоренность со «Спартаком», который готов удовлетворить финансовые запросы игрока и его представителей.